5 cách tận dụng laptop cũ giúp tiết kiệm tiền và tránh lãng phí

Một chiếc máy tính xách tay cũ nằm phủ bụi trong góc nhà chưa hẳn đã hết giá trị. Thay vì để thiết bị dần xuống cấp, hoàn toàn có thể làm mới nó bằng cách tận dụng những linh kiện và khả năng vẫn còn hoạt động. Dù hiệu năng không còn như trước, chỉ cần máy vẫn khởi động và vận hành ổn định, nó vẫn có thể đảm nhận nhiều công việc hữu ích.

HỆ THỐNG AN NINH

Hầu hết máy tính xách tay đều được tích hợp sẵn webcam, giúp việc tận dụng thiết bị cũ làm hệ thống giám sát trở nên khá đơn giản. Nếu máy không có webcam, việc mua thêm một chiếc với giá phải chăng cũng không khó.

Chỉ cần camera có độ phân giải đủ tốt, máy tính xách tay cũ hoàn toàn có thể trở thành một trạm giám sát phục vụ nhu cầu an ninh tại nhà riêng, văn phòng hoặc cửa hàng.

Hầu hết máy tính xách tay đều được tích hợp sẵn webcam, giúp việc tận dụng thiết bị cũ làm hệ thống giám sát trở nên khá đơn giản

Hiện nay, có nhiều phần mềm hỗ trợ biến máy tính thành hệ thống giám sát chuyên dụng. Một lựa chọn đáng chú ý là Agent DVR, phần mềm kế nhiệm iSpy. Công cụ này tương thích với Windows, Linux và macOS, đồng thời cung cấp mã nguồn mở cùng nhiều tính năng miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Agent DVR cho phép theo dõi camera từ xa mà không cần cấu hình lại bộ định tuyến, ghi hình và tích hợp với nhiều hệ thống trợ lý nhà thông minh. Nhờ đó, thiết bị cũ có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hữu ích mà không cần đầu tư một hệ thống giám sát hoàn toàn mới.

Ngoài Agent DVR, ZoneMinder cũng là một lựa chọn miễn phí và mã nguồn mở, trong khi Blue Iris được biết đến là phần mềm giám sát trả phí phổ biến. Cả ba đều hỗ trợ quản lý từ xa, cho phép xem hình ảnh camera trực tiếp trên hầu hết các thiết bị có trình duyệt web.

Đây là giải pháp phù hợp để tăng cường an ninh, theo dõi những khu vực cần giám sát khi vắng nhà hoặc đơn giản là kiểm tra tình hình tại một địa điểm từ xa. Thay vì để máy tính xách tay cũ không được sử dụng, việc biến nó thành hệ thống giám sát sẽ giúp thiết bị tiếp tục phát huy giá trị và đáp ứng nhu cầu thực tế.

MÁY CHƠI GAME CỔ ĐIỂN

Với nhiều người, thời kỳ hoàng kim của trò chơi điện tử gắn liền với những băng game ngày trước hoặc các máy chơi game đặt tại khu trò chơi điện tử. Dù đã qua nhiều năm sử dụng, một chiếc máy tính xách tay cũ vẫn có thể chạy tốt hàng loạt trò chơi kinh điển, đặc biệt là những tựa game không đòi hỏi đồ họa 3D phức tạp.

Nhờ các trình giả lập, việc trải nghiệm những trò chơi vốn được thiết kế cho các hệ máy chơi game khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Đây là loại phần mềm cho phép máy tính hoặc điện thoại chạy các trò chơi của những nền tảng khác và hiện có nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu.

Nhiều trình giả lập được cung cấp miễn phí, cho phép chơi các trò chơi đã được sao lưu hợp pháp ngay trên máy tính xách tay. Trong số đó, RetroArch là một lựa chọn nổi bật nhờ tính chất mã nguồn mở, khả năng tương thích với Windows, macOS và Linux, cùng cộng đồng người dùng đông đảo. Nhóm phát triển cũng cung cấp nhiều tài nguyên và tài liệu hướng dẫn, giúp người mới dễ dàng làm quen và thiết lập hệ thống chơi game.

Phần lớn trình giả lập đều hỗ trợ điều khiển bằng bàn phím, nhưng sử dụng tay cầm chơi game sẽ mang lại trải nghiệm chân thực và thuận tiện hơn. Nếu có sẵn tay cầm PS5, việc kết nối với máy tính khá đơn giản.

Tay cầm Xbox và bộ điều khiển Joy-Con của Nintendo Switch cũng có thể kết nối dễ dàng, giúp chiếc máy tính xách tay cũ trở thành một hệ thống chơi game cổ điển linh hoạt mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

TẬN DỤNG LÀM CÔNG CỤ HỌC TẬP

Thay vì bỏ đi, chiếc máy tính cũ hoàn toàn có thể được tận dụng làm công cụ học tập, hỗ trợ trau dồi kỹ năng mới cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Đối với các gia đình có con nhỏ, sử dụng máy tính cũ cho mục đích giáo dục là một lựa chọn đáng cân nhắc. Trẻ có thể tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị mà không ảnh hưởng đến chiếc máy tính phục vụ công việc hàng ngày.

Với dụng cụ phù hợp và các biện pháp an toàn cần thiết, có thể thử tháo rời rồi lắp ráp lại máy tính, qua đó rèn luyện tư duy kỹ thuật và khả năng giải quyết vấn đề. Thiết bị cũng có thể được sử dụng để hướng dẫn trẻ học thông qua nhiều tài nguyên trực tuyến.

Với dụng cụ phù hợp và các biện pháp an toàn cần thiết, có thể thử tháo rời rồi lắp ráp lại máy tính, qua đó rèn luyện tư duy kỹ thuật và khả năng giải quyết vấn đề

Không chỉ hữu ích với trẻ em, máy tính xách tay cũ còn là môi trường lý tưởng để người lớn tự học và thử nghiệm công nghệ mới. Chẳng hạn, có thể thử nghiệm phương pháp lập trình Vibe coding với sự hỗ trợ của Google mà không ảnh hưởng đến máy tính chính.

Vì không còn phụ thuộc vào thiết bị trong các công việc hàng ngày, việc tận dụng máy tính cũ để khám phá phần mềm, thực hành lập trình hoặc thử nghiệm những công cụ mới sẽ giúp quá trình học tập trở nên linh hoạt hơn, đồng thời giảm bớt lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến thiết bị đang sử dụng.

THIẾT BỊ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN

Internet ngày nay mang đến vô vàn cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin. Việc giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân và hạn chế bị theo dõi khi trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng.

Vì vậy, tận dụng một chiếc máy tính xách tay cũ để tạo thành thiết bị chuyên phục vụ việc bảo vệ quyền riêng tư là một ý tưởng đáng cân nhắc. Một giải pháp phù hợp cho mục đích này là Tails, hệ điều hành thuộc Tor Project, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhằm bảo vệ tính ẩn danh và quyền riêng tư trên Internet.

Tails được thiết kế để có thể mang theo và sử dụng trên nhiều thiết bị, hỗ trợ người dùng hạn chế nguy cơ bị giám sát và kiểm duyệt trực tuyến. Điểm nổi bật của hệ điều hành này là mặc định không lưu lại dữ liệu hoạt động sau mỗi lần tắt máy.

Phần lớn hoạt động được thực hiện trong bộ nhớ tạm thay vì ghi trực tiếp vào ổ lưu trữ, nhờ đó các dấu vết sử dụng sẽ biến mất khi hệ thống tắt. Đây là tính năng hữu ích đối với những người quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, nếu cần giữ lại một số dữ liệu quan trọng, người dùng vẫn có thể kích hoạt tính năng lưu trữ liên tục và chủ động lựa chọn nội dung muốn lưu.

Tails có thể được khởi chạy trong máy ảo, từ đĩa DVD đã ghi hệ điều hành hoặc từ USB. Ngoài ra, hệ thống còn có thể được thiết lập bằng cách sao chép từ một thiết bị khác.

Tails tương thích với Windows, macOS và Linux, nhưng cần lưu ý yêu cầu về phần cứng trước khi sử dụng. Theo các điều kiện được đề cập, máy tính không nên quá 10 năm tuổi, không sử dụng kiến trúc 32-bit và không được trang bị bộ xử lý ARM, PowerPC hoặc dòng M của Apple.

Bên cạnh các tính năng bảo vệ quyền riêng tư, Tails còn tích hợp nhiều ứng dụng thiết yếu phục vụ công việc hàng ngày bao gồm trình quản lý mật khẩu, trình duyệt Tor để truy cập Internet và các ứng dụng văn phòng.

Nhờ đó, một chiếc máy tính xách tay cũ có thể được tận dụng thành thiết bị chuyên dụng cho những hoạt động trực tuyến cần chú trọng tính riêng tư, đồng thời hạn chế để lại dấu vết trên máy sau mỗi lần sử dụng.

QUYÊN GÓP HOẶC TẶNG NGƯỜI QUEN

Nếu những cách tái sử dụng kể trên chưa phù hợp, quyên góp máy tính xách tay cũ cho các tổ chức từ thiện là một lựa chọn ý nghĩa. Thay vì để thiết bị không còn được sử dụng thường xuyên nằm phủ bụi, việc trao tặng cho những người cần đến có thể giúp máy tính tiếp tục phát huy giá trị.

Quyên góp máy tính xách tay cũ cho các tổ chức từ thiện là một lựa chọn ý nghĩa

Nếu muốn quyên góp trong khu vực sinh sống, có thể tìm kiếm các tổ chức tiếp nhận thiết bị điện tử tại địa phương. Ngoài ra, nhiều tổ chức trực tuyến cũng sẵn sàng nhận máy tính và thiết bị cũ để phân phối lại cho những cá nhân hoặc cộng đồng có nhu cầu.

Việc quyên góp không nhất thiết phải thông qua một tổ chức lớn. Những người xung quanh cũng có thể đang cần một thiết bị để học tập, làm việc hoặc giải quyết các nhu cầu thiết yếu.

Chẳng hạn, một gia đình có con chuẩn bị vào trung học có thể cần thêm máy tính phục vụ việc học hoặc một người thân đang gặp khó khăn về tài chính có thể chưa đủ điều kiện mua thiết bị mới.