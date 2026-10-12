Amazon giới thiệu dòng máy tính bảng Alexa hoàn toàn mới

Amazon đã công bố dòng máy tính bảng Alexa mới với tính năng thông minh cá nhân hóa từ trợ lý AI Alexa+ và quyền truy cập đầy đủ vào Google Play Store. Dòng sản phẩm này bao gồm ba mẫu: Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 và Amazon Alexa Tablet 8.

Gã khổng lồ công nghệ cho biết mỗi máy tính bảng đều có thiết kế nguyên khối bằng nhôm, màn hình độ phân giải cao và chạy hệ điều hành Android.

03 mẫu máy tính bảng thế hệ mới của Amazon.

Từ trước đến nay, máy tính bảng của Amazon vẫn chạy hệ điều hành Fire OS và được cài đặt sẵn cửa hàng ứng dụng riêng của hãng. Tuy nhiên, với những chiếc máy tính bảng mới này, Amazon đang áp dụng một cách tiếp cận khác để tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Một người phát ngôn của Amazon đã nói với TechCrunch rằng đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới với phần cứng và hệ điều hành mới, chứ không phải là việc đổi tên thương hiệu của máy tính bảng Fire.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro có độ dày 6,5 mm và được thiết kế để đạt “sự cân bằng hoàn hảo”, Amazon giải thích trong một thông cáo báo chí. Máy sở hữu màn hình 12 inch, mật độ điểm ảnh 280 PPI, tần số quét 120Hz và tỷ lệ khung hình 3:2 cho không gian màn hình sử dụng được rộng rãi hơn, điều mà công ty cho rằng là hoàn hảo cho việc đọc, xem hoặc làm việc. Máy có hai tùy chọn màn hình: màn hình tiêu chuẩn và màn hình Nanomatte chống chói.

Sơ lược cấu hình của các phiên bản Alexa Tablet.

Amazon cho biết Alexa Tablet 12 Pro mang lại hiệu năng xử lý gần gấp ba lần và hiệu năng đồ họa gấp chín lần so với bất kỳ máy tính bảng nào hãng từng bán ra trước đây.

Công ty khẳng định máy tính bảng này có thể dễ dàng xử lý mọi thứ, từ đa nhiệm cửa sổ và chơi game đồ họa nặng đến phát trực tuyến 4K. Thiết bị này được trang bị loa Dolby Atmos, Wi-Fi 6E và thời lượng phát video lên đến 16 giờ.

Công ty cũng đã công bố bút cảm ứng Alexa Tablet Pro Pen và bàn phím Pro Keyboard, mà Amazon cho biết được thiết kế để biến Alexa Tablet 12 Pro thành một máy trạm hoàn chỉnh.

Máy tính bảng Alexa Tablet 12 Pro có giá khởi điểm 499,99 đô la, trong khi phiên bản Nanomatte có giá khởi điểm 549,99 đô la chỉ có một phiên bản màu than chì.

Các máy tính bảng mới ra mắt với khả năng truy cập Alexa+ tích hợp sẵn. Người dùng có thể nói “Alexa” hoặc nhấn nút “Hỏi Alexa” để nhận câu trả lời cho các câu hỏi, điều khiển ngôi nhà thông minh của họ và nhiều hơn nữa.

Với Trí thông minh trên màn hình, người dùng có thể yêu cầu Alexa xem nội dung trên màn hình để nhận được trợ giúp theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi đang xem danh sách các tuyến đường đi bộ, người dùng có thể hỏi Alexa, “Tuyến đường nào trong số này phù hợp nhất với tôi?”

Bút Pro Pen giá 89,99 đô la, được Amazon thiết kế độc quyền cho dòng 12 Pro.

Alexa Tablet 11 là thiết bị 11 inch với màn hình 2.5K mật độ điểm ảnh 276 ppi, tốc độ cuộn mượt mà 90Hz và tỷ lệ khung hình 16:10. Gã khổng lồ công nghệ cho biết thiết bị này được thiết kế để xem phim trực tuyến, chơi game, đọc sách và duyệt web. Nó có thời lượng phát video lên đến 15 giờ và hệ thống loa Dolby Atmos kép. Giá khởi điểm là 329,99 đô la và có các màu Graphite, Amethyst và Matcha.

Alexa Tablet 8 là thiết bị nhỏ nhất và dễ mang theo nhất trong ba sản phẩm, với màn hình 8,7 inch và thiết kế hoàn toàn bằng nhôm, nặng 329 gram.

Amazon cho biết, thiết bị được thiết kế để cầm bằng một tay và mang đi bất cứ đâu để đọc sách, duyệt web và xem phim trực tuyến khi đang di chuyển. Giá khởi điểm là 229,99 đô la và có các màu Graphite, Rosette và Teal.

Tất cả các máy tính bảng mới đều được ra mắt với trải nghiệm đọc sách Kindle hoàn toàn mới. Khi người dùng mở ứng dụng Kindle, thông báo sẽ được tắt, ánh sáng xanh được giảm thiểu và thời lượng pin có thể kéo dài đến 20 giờ.

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