Amazon đàm phán mua lại startup AI Decart

Trụ sở Amazon ở Seattle, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Wall Street Journal, Tập đoàn Amazon đang trong quá trình thương lượng để sở hữu startup Decart có trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Thỏa thuận có thể sớm được hoàn tất nếu các cuộc thảo luận không gặp trở ngại hoặc không xuất hiện bên mua khác.

Phần mềm của Decart giúp các nhà phát triển chuyển đổi linh hoạt giữa các loại chip AI khác nhau - một năng lực then chốt khi các doanh nghiệp chạy đua đảm bảo sức mạnh điện toán.

Decart được thành lập vào năm 2023, từng huy động thành công hơn 400 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm từ các quỹ như Sequoia Capital, Benchmark và Radical Ventures. Tháng 5/2025, Decart đạt mức định giá gần 4 tỷ USD.

Bên cạnh giải pháp tối ưu chip, Decart còn phát triển các mô hình thế giới có tên Lucy và Oasis với khả năng tạo và mô phỏng môi trường 3D thực tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Amazon tự phát triển chip AI riêng mang tên Trainium3 nhằm cạnh tranh với tập đoàn Nvidia.

Năm 2025, bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services đã cấp quyền truy cập sớm chip Trainium3 cho Decart sau khi ấn tượng với năng lực của đội ngũ sáng lập. Đây là thương vụ quy mô lớn tiếp theo của Amazon, sau hợp đồng mua lại hãng phim MGM trị giá 6,5 tỷ USD vào năm 2022 và thỏa thuận mua lại đối thủ của Starlink là Globalstar trị giá khoảng 11 tỷ USD được công bố đầu năm nay.