Hà Nội tạo đột phá về chuyển đổi số

Chiều 12-10, tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVIII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tạo nền tảng từ thể chế, hạ tầng và dữ liệu số

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, gắn nhiệm vụ với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 10 nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan; thành phố cho phép 2 dự án thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực phương tiện tự hành và chế biến đất hiếm.

Trong cải cách thủ tục hành chính, thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục, đạt 90,5%; tích hợp 1.991 thủ tục lên các hệ thống dùng chung, trong đó có 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Đối với 25 thủ tục trọng điểm, phương án tái cấu trúc dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731,48 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, tương ứng mức cắt giảm trung bình 72,4% khi được triển khai đồng bộ. Thành phố cũng đã công bố, công khai 79/79 thủ tục hành chính đặc thù.

Hạ tầng số được mở rộng trên toàn địa bàn. Thành phố Hà Nội đã hoàn thành kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cho 126/126 xã, phường; cung cấp Internet, Wi-Fi miễn phí tại 350 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa. Với trên 7.000 trạm BTS 5G, tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt khoảng 99%; 100% xã, phường được phổ cập Internet băng rộng cố định và di động. Thành phố đã bàn giao cho 126 xã, phường 5.013 máy tính văn phòng, 2.375 máy tính chuyên môn, 7.388 gói phần mềm Windows bản quyền, 411 máy photocopy và 306 phòng giao ban trực tuyến.

Đến ngày 8-10-2026, HanoiWork đã hình thành 183 không gian làm việc số, khởi tạo khoảng 85.500 tài khoản cán bộ, công chức, viên chức; lũy kế ghi nhận 156.610 lịch họp, 9.873 luồng quy trình phê duyệt, 29.840 bài viết truyền thông nội bộ và 2.860.000 tin nhắn làm việc. Ứng dụng iHanoi tiếp tục tích hợp các dịch vụ, tiện ích dùng chung, với quy mô trên 6,2 triệu tài khoản định danh.

Về dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung đã hoàn thành kết nối, thu thập 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên trong giai đoạn 1. Dữ liệu đất đai đã có thông tin không gian của 4.827.135 thửa; cơ sở dữ liệu có 4.781.746 thửa đất, đạt 99,1%, trong đó 2.782.633 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Trong lĩnh vực y tế, hệ thống đã chuẩn hóa, quản lý thông tin của 9.701.297 người; 9.257.035 người có thông tin sức khỏe, đạt khoảng 95,4%. Kho học liệu số dùng chung trên Hanoi Study có gần 800.000 học liệu, bao phủ chương trình từ lớp 1 đến lớp 12.

Chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Mô hình cộng đồng số có mã QR đã bao phủ 2.734/2.734 thôn, tổ dân phố thuộc 126 xã, phường trong phạm vi triển khai đợt cao điểm 100 ngày. Tính đến ngày 25-9-2026, có 231.026/431.865 đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số, đạt 53,5%; 2.601 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử; 796 buổi livestream quảng bá 3.715 sản phẩm; 426/432 chợ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 98,6%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố đã phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035, gồm 9 nhóm công nghệ và 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến tháng 9-2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận khoảng 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được phê duyệt theo hình thức giao trực tiếp, gồm: Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm nền tảng Camera AI biên đa dụng thế hệ mới và nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm xe thang cứu hộ tầm vươn 32m và 56m.

Theo số liệu ước tính đến tháng 9-2026, giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chiếm khoảng 22,85% GRDP thành phố; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 16,7% GRDP, trong đó, kinh tế số lõi chiếm 9,4% và kinh tế số ngành chiếm 7,3%. Năm 2026, thành phố bố trí 9.090,399 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đến ngày 6-10-2026, đã phân bổ lũy kế 8.872,40 tỷ đồng, đạt 97,60% kế hoạch...

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cũng cho biết, trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ chế mới liên quan đến đặt hàng công nghệ theo sản phẩm đầu ra, thử nghiệm có kiểm soát, định giá dữ liệu và tài sản trí tuệ, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ còn cần hướng dẫn cụ thể. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xác định chi phí, đánh giá sản phẩm công nghệ có tính đặc thù; năng lực tham mưu, phối hợp thực hiện ở một số đơn vị còn hạn chế, tâm lý e ngại rủi ro trong đầu tư, mua sắm và nghiệm thu vẫn là trở ngại…

Về nhiệm vụ trong quý IV-2026, đồng chí Trương Việt Dũng cho biết, thành phố Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nghị quyết của HĐND thành phố; làm rõ điều kiện, trình tự, trách nhiệm và phương thức triển khai chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng nhiệm vụ theo sản phẩm đầu ra và các nội dung liên quan đến dữ liệu, sản phẩm số.

Về dữ liệu và nền tảng số, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại của hệ thống Data Lakehouse trước ngày 30-10-2026; triển khai giai đoạn 2 Kho dữ liệu dùng chung với khoảng 80 cơ sở dữ liệu đến ngày 31-12-2026. Cùng với kết nối, việc chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu phải gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản.

Thành phố Hà Nội tiếp tục đưa các phương án tái cấu trúc thủ tục hành chính vào vận hành, mở rộng tái sử dụng dữ liệu, số hóa hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến; tập trung xử lý phản ánh quá hạn trên iHanoi, kiểm tra chất lượng trả lời và theo dõi mức độ hài lòng. Các nền tảng có chức năng trùng lặp sẽ được rà soát, tích hợp, hợp nhất trên cơ sở kiến trúc số, tiêu chuẩn kết nối, yêu cầu an toàn và chi phí vận hành.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố tập trung hỗ trợ các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng, xác định đơn vị tiếp nhận và hoàn thiện quy trình chuyển giao, khai thác tài sản trí tuệ, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình AI và sản phẩm mẫu. Hai dự án thử nghiệm có kiểm soát tiếp tục được giám sát theo phạm vi, tiến độ và yêu cầu an toàn đã phê duyệt.

Thành phố Hà Nội đồng thời cụ thể hóa danh mục công nghệ chiến lược thành nhiệm vụ, sản phẩm, dự án thử nghiệm; ưu tiên AI, dữ liệu lớn, camera AI, bán dẫn, UAV, tự động hóa, robot, y tế thông minh, an toàn thông tin, hạ tầng tính toán, bản sao số đô thị và kinh tế dữ liệu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy nhanh phân bổ, giải ngân và bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí.

Thành phố sẽ rà soát, thống nhất số liệu dự toán, phân bổ, giải ngân; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, dự toán, báo giá, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm số, thanh toán và quyết toán. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng kinh phí được gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện và khả năng đưa sản phẩm vào vận hành.

Về nhân lực, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành học liệu số, ngân hàng câu hỏi trước ngày 30-10-2026; tổ chức các lớp bồi dưỡng còn lại và đánh giá năng lực số theo kế hoạch. Đối với lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cấp xã, bảo đảm tối thiểu 70% đối tượng hoàn thành khóa học và tham gia đánh giá theo chỉ tiêu được giao. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tiếp tục được chú trọng, gắn với kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thành phố Hà Nội cũng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của đợt cao điểm 100 ngày; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, làng nghề ứng dụng nền tảng số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thí điểm 4 trạm Công dân số sẽ được đánh giá theo mức độ sử dụng, nhóm người hưởng lợi, chi phí vận hành và hiệu quả phục vụ.