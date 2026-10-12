Ferrari phát triển chiếc xe điện đầu tiên sau câu nói của Jeff Bezos

Ferrari Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng siêu xe Italy. Ảnh: Driverreviews.

Chủ tịch Ferrari John Elkann tiết lộ tại một hội nghị hôm 7/10 rằng cuộc trò chuyện với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cách đây 10 năm đã thúc đẩy hãng phát triển mẫu xe điện đầu tiên, với thiết kế do cựu giám đốc Apple Jony Ive đảm nhiệm.

Ông Elkann cho biết ý tưởng này bắt đầu từ cuộc trò chuyện giữa hai người trong một lần đi dạo.

Cuộc trò chuyện đó cuối cùng đã góp phần dẫn đến sự ra đời của Ferrari Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng siêu xe Italy, được ra mắt vào tháng 5. Mẫu xe được phát triển với sự hợp tác của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế Apple, cùng đội ngũ tại công ty thiết kế LoveFrom do ông đồng sáng lập.

Chủ tịch Ferrari John Elkann tham dự hội nghị công nghệ Wave by Vento tại Turin, Italy, hôm 9/10 và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos (áo đen) phát biểu tại triển lãm công nghệ VivaTech ở Paris, Pháp, ngày 17/6. Ông John Elkann cho biết một cuộc trò chuyện với ông Bezos năm 2016 đã góp phần thúc đẩy Ferrari phát triển xe điện. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ferrari Luce cũng gây ra nhiều tranh cãi. Thiết kế khác thường của mẫu xe vấp phải những lời chế giễu và chỉ trích trên mạng xã hội, trong khi một số nhà đầu tư đặt câu hỏi về quyết định đặt cược vào xe điện của Ferrari.

"Đây là điều chúng tôi tin rằng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai Ferrari. Chúng tôi không muốn chỉ lặp lại những gì đã có trong quá khứ, mà muốn tạo ra tương lai", ông Ive phát biểu tại cuộc thảo luận cùng Chủ tịch Elkann trong khuôn khổ hội nghị công nghệ Wave ở Turin, Italy.

Thiết kế xe điện theo triết lý khác biệt

Theo ông Ive, dự án Ferrari Luce không bắt đầu bằng những bản phác thảo thiết kế, mà bằng quá trình tìm hiểu sâu về chính thương hiệu Ferrari.

"Chúng tôi đã dành gần như trọn một năm để nghiên cứu và tìm hiểu", ông nói.

Ông giải thích rằng đội ngũ LoveFrom đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử và văn hóa Ferrari trước khi bắt tay vào thiết kế chiếc xe.

Sau đó, các nhóm thiết kế tại California (Mỹ) và trụ sở Ferrari ở Maranello, miền Bắc Italy, tiếp tục hợp tác phát triển dự án trong suốt 5 năm.

Với Ferrari Luce, ông Ive, người từng góp phần tạo nên nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng của Apple, muốn đi ngược lại một số xu hướng thiết kế đang phổ biến trong ngành ôtô, đặc biệt là việc sử dụng quá nhiều màn hình cảm ứng và hệ thống điều khiển kỹ thuật số.

"Cảm ứng không nên là phương thức điều khiển chính trên ôtô", ông nói. "Bạn phải đánh đổi một điều gì đó. Về mặt trải nghiệm vật lý, bạn bị tách rời khỏi chính vật thể mà mình đang tương tác".

Thay vì phụ thuộc vào màn hình cảm ứng, Ferrari Luce sử dụng nhiều nút bấm và bộ điều khiển vật lý, chú trọng cảm giác phản hồi khi thao tác. Cách thiết kế này nhằm tạo ra sự kết nối trực tiếp hơn giữa người lái và chiếc xe.

Các chi tiết thiết kế trên mẫu xe thuần điện đầu tiên Ferrari Luce, gồm hệ thống đèn hậu, bánh xe, thân xe và biểu tượng ngựa chồm đặc trưng của hãng siêu xe Italy. Ảnh chụp tại Maranello, Italy, ngày 27/7. Ảnh: Reuters.

Tranh cãi không làm Ferrari thay đổi quyết định

"Chúng tôi hoàn toàn không có ý định tạo ra một chiếc Ferrari gây tranh cãi", ông Elkann phát biểu tại hội nghị do Vento, nhánh đầu tư mạo hiểm thuộc tập đoàn Exor của gia đình Agnelli, tổ chức. Exor hiện nắm quyền kiểm soát Ferrari.

"Điều quan trọng là những phản ứng đó tác động thế nào đến niềm tin của bạn. Với chúng tôi, chúng càng khiến niềm tin ấy trở nên mạnh mẽ hơn", ông nói.

Cả ông Ive và ông Elkann, người đồng thời giữ chức CEO Exor, đều cho rằng việc tận mắt nhìn thấy Ferrari Luce thường khiến mọi người thay đổi đánh giá so với ấn tượng ban đầu qua hình ảnh.

"Tôi chưa từng chứng kiến sự thay đổi nhận thức nào lớn đến vậy chỉ nhờ việc tận mắt nhìn thấy một sản phẩm", ông Ive chia sẻ.

Tại sự kiện ngày 7/10, một chiếc Ferrari Luce được trưng bày đã thu hút hàng dài khách tham quan muốn tự mình đánh giá mẫu xe mới gây nhiều tranh luận của hãng siêu xe Italy.

Nhân dịp này, ông Elkann nhắc lại cuộc trò chuyện với Jeff Bezos vào tháng 7/2016, sự kiện đã góp phần thuyết phục ông rằng Ferrari cần nghiêm túc nghĩ đến việc phát triển xe điện.

Theo lời kể của Chủ tịch Ferrari, nhà sáng lập Amazon khi đó đã nói với ông:

"Tôi chẳng biết gì về ôtô, nhưng tôi hiểu rất rõ về đổi mới sáng tạo. Và tôi nghĩ anh thực sự cần nghiêm túc cân nhắc việc chế tạo một chiếc xe điện".