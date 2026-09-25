Trao em mùa trăng vẹn tròn

Mang yêu thương đến trẻ khó khăn

Những giai điệu rộn ràng cùng ánh đèn ông sao đủ sắc màu khiến không gian Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và những tiếng cười trong trẻo, các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình “Đêm hội trăng Rằm” năm 2026 do Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố phối hợp với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học FPT Bắc Giang, Đoàn Thanh niên phường Bắc Giang và một số đơn vị đồng hành tổ chức. Bằng ngôn ngữ và cách thể hiện riêng, các em nhỏ đang được điều trị tại đây tự tin trình diễn những tiết mục văn nghệ, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Những bài hát, trò chơi, rước đèn, phá cỗ tạo nên khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ trong đêm Trung thu.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

Em Đỗ Minh Triết, lớp 3A1, Trường Tiểu học Giáp Hải (phường Bắc Giang) là một trong những em nhỏ lớn lên trong sự chăm sóc của cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đây. Náo nức trong không khí của đêm hội, Triết bày tỏ: “Em rất vui vì hôm nay được cùng các bạn rước đèn nhiều màu sắc, xem văn nghệ, phá cỗ, được nhận quà. Em mong Trung thu năm nào cũng vui như vậy”.

Theo ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố, hiện đơn vị đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 134 đối tượng, trong đó có 60 trẻ khuyết tật dạng nghe, nói. Bên cạnh bảo đảm việc chăm sóc, học tập, Cơ sở luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm phù hợp, tạo cơ hội để các em giao lưu, vui chơi, mạnh dạn thể hiện bản thân và rèn luyện kỹ năng. “Với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, những dịp như Trung thu không chỉ mang đến niềm vui mà còn là cơ hội để các em được hòa mình vào không khí chung, được vui chơi cùng bạn bè và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã mang đến cho các em một đêm hội ấm áp, vui tươi và đáng nhớ”, ông Huế nói.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố dành sự quan tâm tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những món quà thiết thực và sự động viên kịp thời. Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Fushan Technology (Việt Nam) trao 50 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1; mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một hộp bánh Trung thu. Những phần quà nhỏ góp thêm niềm vui, giúp các em vơi bớt mệt mỏi trong những ngày điều trị và có thêm động lực cùng gia đình vượt qua bệnh tật.

Còn tại xã Sơn Động, thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Bắc Ninh trao tặng 30 chiếc xe đạp và 30 suất quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho trẻ em yếu thế, học sinh vượt khó học tập tốt. Theo ông Thân Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, mỗi chiếc xe đạp là món quà nhỏ mang đến niềm vui cho các em trong dịp Trung thu, trở thành phương tiện đồng hành trên đường đến trường, giúp các em thuận lợi hơn trong học tập và có thêm động lực vươn lên.

Cùng vui đón mùa trăng

Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 970 nghìn trẻ em, trong đó hơn 13 nghìn em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Trung thu năm nay, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và ngân sách nhà nước, Sở Y tế đã trao 100 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trích hơn 312 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục, trường mầm non và hơn 25 triệu đồng trao quà cho trẻ em mù.

Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 970 nghìn trẻ em, trong đó hơn 13 nghìn em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Trung thu năm nay, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và ngân sách nhà nước, Sở Y tế đã trao 100 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trích hơn 312 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục, trường mầm non...

Cùng với những phần quà, suất học bổng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không khí Trung thu được lan tỏa về từng khu dân cư. Tại các tổ dân phố, các hoạt động liên hoan, phá cỗ, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, làm và rước đèn lồng… được tổ chức, tạo không gian vui chơi cho trẻ. Tại phường Bố Hạ, những ngày này, không khí tại các tổ dân phố trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi tiếng nhạc rộn rã, tiếng cười nói và sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn lồng. Đoàn Thanh niên phường chủ trì, phối hợp tổ chức lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu văn nghệ, cắm trại, thi làm đèn lồng và rước đèn tháng Tám. Đưa hai cháu đến tham gia đêm hội, bà Nguyễn Thị Nga (tổ dân phố Gia Lâm) chia sẻ: “Nhìn các cháu được vui chơi thỏa thích, rước đèn phá cỗ cùng bạn bè, tôi rất phấn khởi. Sự quan tâm của chính quyền và đoàn thể địa phương mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ý nghĩa”.

Thiếu nhi rộn ràng vui đón Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh).

Từ những sân chơi nhỏ ở khu dân cư đến lễ hội quy mô lớn, Trung thu năm nay cũng mang đến nhiều trải nghiệm cho thiếu nhi. Tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, từ ngày 20 đến 22/9, Thành đoàn Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị tổ chức “Lễ hội trăng Rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Những chiếc đèn lồng, mâm ngũ quả, đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian cùng tiếng trống lân tạo nên một không gian đậm sắc màu Trung thu. Đặc biệt, 5 nghìn suất quà được trao tới thiếu nhi và nhiều suất học bổng dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Trung thu là dịp để tổ chức Đoàn, Đội và các cấp, ngành dành sự quan tâm nhiều hơn tới trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và trao tặng quà, học bổng, chương trình mong muốn tạo cho các em một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.