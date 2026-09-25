Công an TP Hồ Chí Minh mang 'Đêm hội trăng rằm' đến hơn 1.700 thiếu nhi

Chuỗi hoạt động được mở màn rộn rã tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) dành cho 400 con em cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại các đơn vị trung tâm; tiếp nối bằng ngày hội quy mô lớn nhất tại trụ sở Trường Văn hóa CAND V (15 Trường Chinh, phường Bà Rịa) quy tụ 1.000 em nhỏ là học sinh nhà trường cùng con em CBCS đóng quân tại địa bàn cơ sở 2; và lan tỏa không khí ấm áp đến trụ sở Công an Thành phố (số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một) với sự tham gia của 300 thiếu nhi là con CBCS cơ sở 1.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tặng quà cho các em thiếu nhi.

Chung vui cùng các cháu thiếu nhi tại trụ sở Công an thành phố, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc, toàn diện nhất cho công tác chăm lo thế hệ măng non và hậu phương của lực lượng; sự chăm ngoan, tiến bộ của các con chính là nguồn động viên to lớn, là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an an tâm công tác, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Các hoạt động tại Trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh dành cho 400 con em cán bộ, chiến sĩ.

Chiều tối ngày 23/9 tại Nhà thi đấu Trường Văn hóa CAND V do Ban Thanh niên Công an thành phố chủ trì phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức thành công ngày hội cho 1.000 em học sinh, thiếu nhi. Đến tham dự, chung vui và động viên các cháu có Ban Giám hiệu Trường Văn hóa CAND V, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đại diện chính quyền địa phương cùng các đơn vị đồng hành và văn nghệ sĩ tình nguyện TP Hồ Chí Minh.

Những hoạt động đầy sắc màu và sôi động tại trụ sở Trường Văn hóa CAND V.

Ngay từ đầu giờ chiều, không gian ngày hội đã rộn rã tiếng cười với chương trình Workshop “Bé khéo tay làm bánh dẻo”, nơi các em nhỏ được tự tay nhào bột, ép khuôn tạo nên những chiếc bánh trung thu thơm phức dưới sự hướng dẫn tận tình của đoàn viên thanh niên và thầy cô giáo. Bước vào sảnh chính, các bé vô cùng hào hứng check-in cùng Mascot, giao lưu cùng “Chú Cuội, Chị Hằng” và say mê trải nghiệm 4 gian hàng dân gian truyền thống từ nặn tò he, thưởng thức kẹo bông gòn, bắp rang bơ cho đến nhận những tạo hình bong bóng nghệ thuật ngộ nghĩnh.

Tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi, học sinh.

Em Trần Tiểu Yến, học sinh lớp 6A2 Trường Văn hóa CAND V xúc động chia sẻ: “Chúng con cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi nhận được tình yêu thương, sự chăm lo chu đáo của các bác lãnh đạo Công an thành phố và thầy cô; chúng con xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, vâng lời, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người”.

Những gương mặt trẻ thơ đầy trong sáng và tươi vui...

Các em nhỏ còn được hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục xiếc, ảo thuật biến hóa vui nhộn cùng những giai điệu rộn ràng từ Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh. Đêm hội khép lại trọn vẹn trong khoảnh khắc lung linh nhất khi 1.000 chiếc đèn lồng cùng bừng sáng, nối dài từng bước chân rước đèn diễu hành và phá cỗ trông trăng rộn rã khắp sân trường.`