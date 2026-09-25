[Ảnh] Ấn tượng đêm ca nhạc 'Tết biển' Cần Giờ

Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra sôi động trong đêm 24/9.

Đối với cư dân vùng biển, Lễ hội Nghinh Ông﻿ từ lâu đã là một ngày hội đặc biệt - một “Tết biển” khi những chuyến ghe trở về bến, người đi biển tạm gác công việc để sum họp cùng gia đình và cộng đồng.

Lễ hội﻿ là dịp người dân bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đức Ông Nam Hải, tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Lễ hội Nghinh Ông-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục viết thêm một chương mới cho câu chuyện “Tết biển” Cần Giờ: rộn ràng trong âm nhạc, sâu lắng trong tín ngưỡng và gắn kết trong tình yêu quê hương biển cả.

Năm nay, lễ hội càng đặc biệt khi câu chuyện văn hóa biển được mở rộng trong không gian kết nối Cần Giờ-Vũng Tàu, góp phần tạo nên một hành trình trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

Người dân thích thú, ấn tượng với hoạt cảnh tái hiện câu chuyện ngư dân gặp nạn trên biển và được Cá Ông cứu giúp, qua đó thể hiện tín ngưỡng, lòng biết ơn của cư dân vùng biển đối với Đức Ông Nam Hải.

Về với biển Thành phố Hồ Chí Minh, trong tâm thức ngư dân không chỉ có đại dương mênh mông mà còn hiện diện một di sản độc đáo: Nghệ thuật Hát Bả Trạo. "Bả" là nắm chắc, "trạo" là mái chèo. Đây là hình thức diễn xướng dân gian thiêng liêng, gắn bó mật thiết với Lễ hội Nghinh Ông.

Từ sân khấu rực sáng, những nghệ sĩ biểu diễn hết mình đến những ánh mắt háo hức của khán giả, đêm khai mạc đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp của mùa lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành "Tết biển", một ngày hội tinh thần của ngư dân, là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian đặc sắc.

Lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của ngư dân, là niềm tự hào của văn hóa biển Việt Nam.

Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 diễn ra trong bối cảnh xã Cần Giờ đang trên đà đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Cần Giờ đến bạn bè, du khách gần xa.