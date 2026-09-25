Đà Nẵng góp mặt trong 50 điểm đến của Lonely Planet

Cầu Vàng được chọn làm hình ảnh giới thiệu Đà Nẵng trên trang Best in Travel 2027. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố

Không chỉ được nhận diện qua một công trình biểu tượng đơn lẻ, Đà Nẵng được Lonely Planet giới thiệu với một bức tranh trải nghiệm rộng mở và đa dạng hơn.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố, Đà Nẵng được mô tả là điểm đến nổi bật với những bãi biển đô thị thư thái và hành trình khám phá các di sản UNESCO - “Best for laid-back city beaches and UNESCO stops”.

Sức hấp dẫn của Đà Nẵng đến từ sự kết hợp hài hòa giữa núi rừng, bờ biển dài, nhịp sống dễ chịu, thiên nhiên Sơn Trà, ẩm thực phong phú và khả năng kết nối các không gian di sản đặc sắc của miền Trung.

Hội An được nêu tên trong bảng xếp hạng. Ảnh: GIA MINH

Trong đó, từ bãi biển, bán đảo Sơn Trà đến chợ Cồn, khu vực sông Hàn, cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng và các khu chợ đêm… là những hình ảnh nổi bật trong cảm nhận của Lonely Planet về Đà Nẵng.

Ngoài ra, ẩm thực cũng là điểm nhấn xuyên suốt trong các gợi ý của Lonely Planet về Đà Nẵng, tiêu biểu như mỳ Quảng, bánh xèo, các loại bánh truyền thống, hải sản và nhiều món ăn đặc trưng tại các khu chợ hay quán ăn địa phương.

Cùng với đó, sự hiện diện của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An góp phần tạo nên một hành trình kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.

Đặc biệt, Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills là hình ảnh được Lonely Planet lựa chọn để giới thiệu về Đà Nẵng trên trang Best in Travel 2027.

Trong bài viết “The Ultimate 3-Day Weekend in Danang, Vietnam”, Bà Nà Hills cũng được đưa vào ngày đầu tiên của hành trình với các trải nghiệm đi cáp treo, chiêm ngưỡng Cầu Vàng, khám phá không gian kiến trúc, khu vui chơi và thưởng thức các chương trình biểu diễn trên đỉnh núi.

Biển Đà Nẵng cũng là điểm đến được gợi ý. Ảnh: GIA MINH

Bên cạnh đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trải nghiệm thú vị nếu du khách đến thành phố vào mùa lễ hội. Những màn trình diễn rực rỡ bên sông Hàn mang đến sắc thái sôi động cho một điểm đến vốn đã hội tụ đầy đủ các yếu tố biển, núi, văn hóa, ẩm thực và giải trí.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố, việc Đà Nẵng góp mặt trong 50 điểm đến của Best in Travel 2027 cho thấy hình ảnh thành phố được nhìn nhận từ nhiều tầng trải nghiệm: một buổi sáng bên bờ biển, hành trình hòa mình vào thiên nhiên Sơn Trà, hương vị ẩm thực địa phương, dấu ấn văn hóa Chăm, nhịp sống hai bên sông Hàn, những chuyến đi kết nối di sản và các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng đặc trưng…