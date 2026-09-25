Dấu ấn 30 năm mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Hội Mỹ thuật Việt Nam cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII là hoạt động chuyên ngành được tổ chức thường niên, quy tụ các họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ đến từ các địa phương Đông Nam Bộ. Qua 30 kỳ tổ chức, triển lãm trở thành diễn đàn nghệ thuật, góp phần thúc đẩy sáng tác, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Triển lãm năm nay giới thiệu các sáng tác mới với nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng; được thể hiện trên nhiều chất liệu, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, gỗ đến phù điêu, gò nhôm, sắt và chất liệu tổng hợp.

Người dân tham quan, thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật tại khu vực triển lãm. (Ảnh: THANH PHONG)

Các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa vùng Đông Nam Bộ; đồng thời khắc họa những chuyển biến trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước và các địa phương trong khu vực. Qua ngôn ngữ tạo hình đa dạng, các nghệ sĩ thể hiện góc nhìn, cảm xúc và những tìm tòi sáng tạo trước đời sống đương đại.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh Lê Thị Hồng Kết phát biểu khai mạc. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh Lê Thị Hồng Kết cho biết, triển lãm lần thứ 30 là dịp nhìn lại những thành quả sáng tạo của giới mỹ thuật trong khu vực. Các tác phẩm không chỉ kết tinh từ quá trình lao động nghệ thuật mà còn thể hiện trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam dự khai mạc. (Ảnh: THANH PHONG)

Việc Tây Ninh đăng cai triển lãm tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc của tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong khu vực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sáng tác và hoạt động mỹ thuật tại địa phương.

Triển lãm cũng là dịp quảng bá hình ảnh Tây Ninh - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, con người nghĩa tình, giàu bản sắc văn hóa đến văn nghệ sĩ và công chúng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự khai mạc. (Ảnh: THANH PHONG)

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tuyển chọn, đánh giá chất lượng chuyên môn, cấp giấy chứng nhận trưng bày và trao thưởng cho 6 tác phẩm đạt giải A, B, C và Khuyến khích.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Võ Trần Tuấn Thanh trao chứng nhận cho tác giả Hà Phước Duy có tác phẩm đạt giải A. (Ảnh: THANH PHONG)

Lãnh đạo tỉnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các tác giả giải A, B, C và Khuyến khích. (Ảnh: THANH PHONG)

Trong 5 ngày diễn ra, Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII tại Tây Ninh là điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên đến tham quan, thưởng lãm; qua đó góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ, tình yêu quê hương, đất nước và đưa mỹ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng.