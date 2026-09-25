Đà Nẵng vào Top 50 điểm đến năm 2027 của Lonely Planet

Cùng biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà và các hành trình khám phá di sản miền Trung, Bà Nà được giới thiệu như một điểm nhấn trong hành trình ba ngày khám phá thành phố.

Cầu Vàng, Đà Nẵng là điểm đến du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: S.G

“Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2027” (Best in Travel 2027) là tuyển chọn thường niên của Lonely Planet, thương hiệu cẩm nang du lịch có lịch sử hơn 50 năm. Danh sách năm nay gồm 50 điểm đến và trải nghiệm được mạng lưới tác giả, biên tập viên của Lonely Planet lựa chọn từ những chuyến đi thực tế.

Sau khi công bố, danh sách nhanh chóng được nhiều trang tin quốc tế như CNN, Time Out dẫn lại, qua đó giúp các điểm đến được lựa chọn tiếp cận đông đảo độc giả toàn cầu trong thời điểm du khách bắt đầu tìm kiếm cảm hứng và lên kế hoạch cho các chuyến đi năm 2027.

Trong phần giới thiệu Đà Nẵng, Lonely Planet tập trung vào hình ảnh một thành phố biển có nhịp sống thư thả, sở hữu bãi biển dài, núi non, khí hậu dễ chịu và nền ẩm thực hấp dẫn. Cây bút James Pham giới thiệu bán đảo Sơn Trà như một không gian thiên nhiên với những khoảng lặng và tầm nhìn bao quát biển. Từ Đà Nẵng, du khách cũng có thể dễ dàng nối dài hành trình tới Huế, thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.

Sức hấp dẫn của Đà Nẵng, theo cách Lonely Planet gợi mở, nằm ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bên biển Mỹ Khê, khám phá thiên nhiên tại Sơn Trà, thưởng thức ẩm thực địa phương, sau đó tiếp tục hành trình tới các điểm đến văn hóa, lịch sử hoặc khu vui chơi, giải trí. Sự đa dạng này tạo điều kiện để thành phố đáp ứng cả nhu cầu nghỉ dưỡng thong thả lẫn những hành trình giàu trải nghiệm.

Đáng chú ý, Cầu Vàng được Lonely Planet lựa chọn làm hình ảnh trên trang công bố danh sách. Công trình tại Sun World Ba Na Hills không chỉ là một điểm tham quan nổi tiếng mà còn trở thành hình ảnh nhận diện của du lịch Đà Nẵng trên truyền thông quốc tế.

Sun World Ba Na Hills cũng xuất hiện trong bài viết “Ba ngày cuối tuần trọn vẹn tại Đà Nẵng” (The Ultimate 3-Day Weekend in Danang, Vietnam). Ngay trong ngày đầu tiên, tác giả gợi ý du khách dành thời gian khám phá khu du lịch trên đỉnh Núi Chúa, với Làng Pháp, các công trình kiến trúc, thác nước và hệ thống trò chơi. Bài viết đồng thời nhắc tới lựa chọn lưu trú tại Bà Nà để có thể tham quan Cầu Vàng từ sáng sớm.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Bà Nà không chỉ được biết đến với Cầu Vàng. Sau hành trình bằng cáp treo, du khách có thể khám phá Làng Pháp, quảng trường Nhật thực, Lâu đài Mặt trăng, các khu vui chơi, ẩm thực và nhiều chương trình biểu diễn diễn ra trong ngày. Việc hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng góp phần kéo dài thời gian tham quan, thay vì chỉ dừng lại ở một điểm check-in nổi tiếng.

Cùng với hệ thống điểm đến, các sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế cũng đang góp phần gia tăng sức hút của Đà Nẵng. Năm 2026, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF được Travel + Leisure đưa vào danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Những màn trình diễn pháo hoa bên sông Hàn, một ngày khám phá Bà Nà, nghỉ ngơi tại biển Mỹ Khê hay tiếp nối hành trình tới các tuyến di sản miền Trung tạo nên chuỗi trải nghiệm phong phú cho du khách.

Việc được Lonely Planet đưa vào danh sách “50 điểm đến du lịch của năm 2027” góp thêm một dấu ấn mới cho hình ảnh Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.