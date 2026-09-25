Ấm áp Đêm hội Trăng rằm tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Rộn ràng tiếng trống lân, mở màn cho một đêm Trung thu đầy ắp tiếng cười.

Rộn ràng đêm hội Trăng rằm

Mở đầu chương trình là những tiết mục múa lân sôi động, thu hút sự chú ý và hào hứng của các em nhỏ. Không khí đêm hội tiếp tục được khuấy động với chương trình văn nghệ, giao lưu cùng Chị Hằng - Chú Cuội, rước đèn, phá cỗ và đố vui có thưởng.

Sự xuất hiện của Chị Hằng, Chú Cuội cùng những màn giao lưu vui nhộn mang đến nhiều tiếng cười, tạo nên không gian Trung thu gần gũi, vui tươi. Những chiếc đèn lồng lung linh cùng tiếng trống lân rộn ràng góp phần làm nên một đêm hội nhiều màu sắc và đáng nhớ đối với các em nhỏ.

Chú Cuội mang đến những khoảnh khắc giao lưu vui nhộn cho các em nhỏ.

Một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình là trao tặng 250 phần quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Những phần quà là sự quan tâm, chăm lo của Công ty dành cho con em người lao động, đồng thời gửi gắm lời chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi và có một mùa Trung thu vui tươi, đáng nhớ.

Toàn cảnh chương trình Đêm hội trăng rằm.

Gắn kết người lao động qua hoạt động chăm lo gia đình

Không chỉ dành cho thiếu nhi, Đêm hội Trăng rằm còn tạo dịp để cán bộ công nhân viên cùng gia đình gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ sau thời gian làm việc. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người lao động và đơn vị, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân có đặc thù sản xuất điện liên tục, với nhiều cán bộ công nhân viên làm việc theo ca, kíp để bảo đảm hoạt động sản xuất, vận hành.

Trong điều kiện đó, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, hướng đến gia đình và con em người lao động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và thêm gắn bó với đơn vị.

Chương trình mang đến những khoảnh khắc giao lưu vui nhộn, đáng nhớ cho các em nhỏ.

Đêm hội Trăng rằm 2026 khép lại trong không khí vui tươi với những tiếng cười, ánh đèn lồng và niềm vui của các em nhỏ. Chương trình không chỉ mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho con em CBCNV mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Chương trình mang đến những khoảnh khắc giao lưu vui nhộn, đáng nhớ cho các em nhỏ.