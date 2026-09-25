Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa tổ chức Tết Trung thu cho học sinh

Ngày 25-9, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa phối hợp với các cá nhân, đơn vị tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” dành cho học sinh đang học tập, can thiệp tại trung tâm.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình.

Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục múa lân, văn nghệ; tham gia trò chơi dân gian, rước đèn ông sao và giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng. Các học sinh của trung tâm còn tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong dịp Tết Trung thu.

Học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ.

Đây là hoạt động được trung tâm tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, giúp các em học sinh khuyết tật có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các em xem múa lân tại chương trình.

Dịp này, các đơn vị, tổ chức và mạnh thường quân trao tặng gần 500 suất quà cho học sinh của trung tâm, gồm bánh Trung thu, kẹo, sữa, lồng đèn… Ngoài ra, trung tâm được nhận 20 triệu đồng tiền mặt từ các đơn vị, mạnh thường quân.

Các đơn vị trao tặng tiền mặt cho lãnh đạo trung tâm.

Năm học 2026 - 2027, trung tâm tiếp nhận 165 học sinh khuyết tật nhập học. Năm học 2025 - 2026, gần 100% học sinh của trung tâm hoàn thành chương trình học theo nhóm lớp.

Các học sinh nhận quà tại chương trình.

Các đại biểu cùng học sinh tham gia các trò chơi.

Bên cạnh đó, trung tâm còn thực hiện can thiệp sớm cho 30 trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ, khiếm thính đang học tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 2 trẻ học hòa nhập tại một số trường tiểu học trên địa bàn Nha Trang. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập, phát triển kỹ năng và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.