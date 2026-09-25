Lễ đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương cho xã Liêm Hà.

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Liêm Hà; đại diện Ban khánh tiết chùa Thượng Nương.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Bệ đá Long Hoa, còn có tên gọi là Bàn thờ Phật chùa Thượng Nương được chế tác bằng đá xanh, có chiều cao 1,13 mét, dài 2,96 mét, rộng 1,04 mét, trọng lượng khoảng 12,8 tấn.

Hiện vật được tạo tác với chức năng là thạch tòa, nơi an vị tượng Phật, hiện được đặt tại gian chính giữa Phật điện chùa Thượng Nương. Bệ có dạng khối hộp chữ nhật, được ghép từ nhiều khối đá, gồm ba phần chính: mặt bệ, thân bệ và chân bệ.

Giá trị nổi bật của Bệ đá Long Hoa chính là niên đại xác định rõ ràng. Minh văn còn lại trên thân bệ cho biết hiện vật được tạo tác vào tháng 6 năm Giáp Thìn, niên hiệu Đại Trị năm thứ 7, tức năm 1364, đời vua Trần Dụ Tông. Hồ sơ khoa học xác định đây là hiện vật gốc, độc bản và là bệ đá thời Trần có niên đại tuyệt đối sớm nhất trong số những bệ đá hiện còn được biết đến trên cả nước tại thời điểm lập hồ sơ.

Bệ đá Long Hoa còn mang giá trị đặc biệt về nghệ thuật tạo hình và điêu khắc đá thời Trần. Toàn bộ bệ được tạo dáng cân đối, vững chắc nhưng vẫn mềm mại, tinh tế. Trên mặt bệ, thân bệ và chân bệ là hệ thống hoa văn phong phú, nhiều đề tài.

Đặc biệt, những dòng minh văn khắc trực tiếp trên bệ đá không chỉ xác định chính xác niên đại mà còn cung cấp những thông tin quý giá về con người, địa danh và hoạt động tạo tác hiện vật vào thế kỷ XIV. Đây là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chữ viết, tín ngưỡng và đời sống xã hội của cư dân vùng đất Liêm Hà từ nhiều thế kỷ trước.

Với những giá trị nổi bật đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14 năm 2025) đối với Bàn thờ bằng đá chùa Thượng Nương.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Liêm Hà.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng xã Liêm Hà.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao đã công bố Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bàn thờ bằng đá chùa Thượng Nương là Bảo vật quốc gia. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương cho xã Liêm Hà.

Lãnh đạo xã Liêm Hà phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Liêm Hà nhấn mạnh: Việc đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia chùa Thượng Nương là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Liêm Hà, đặc biệt là Nhân dân thôn Tam Tứ; đồng thời khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của quê hương Liêm Hà.

Đón nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao đối với địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trong thời gian tới, UBND xã Liêm Hà sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, Ban khánh tiết chùa Thượng Nương và Nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ Bảo vật quốc gia theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá giá trị của Bệ đá Long Hoa gắn với di tích chùa Thượng Nương; từng bước ứng dụng công nghệ, số hóa tư liệu nhằm đưa giá trị của Bảo vật đến gần hơn với Nhân dân và du khách.

Sau Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, nhân dân thôn Tam Tứ, Ban khánh tiết chùa Thượng Nương, các tăng ni, Phật tử đã tổ chức lễ rước Bằng công nhận về di tích chùa Thượng Nương.

Đoàn rước Bằng công nhận Bảo vật quốc gia về chùa Thượng Nương.

Kết thúc lễ rước, các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, tham quan và tìm hiểu Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương.