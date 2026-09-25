Quảng Trị sẽ làm gì để khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn?

Khách đến rồi, đi tiếp đâu?

Tại hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sáng 25.9 để quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn dành một phần bài phát biểu cho Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Du lịch đã được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển của Quảng Trị và trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh ước đón gần 9,4 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 10,8 nghìn tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn. Ảnh: TG

Ông Vương Quốc Tuấn dẫn chứng những kết quả đạt được của Ninh Bình, Đà Nẵng và sức hút từ di sản, văn hóa, Festival của Huế. Ông lưu ý việc dẫn những nơi này “không phải để so sánh cơ học”. Điều cần nhìn ra là khả năng giữ chân khách, nâng mức chi tiêu và tạo giá trị từ mỗi chuyến đi. Đây là những điều Quảng Trị phải tính cùng với mục tiêu tăng lượt khách.

Du khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng có thể bắt đầu bằng hang động, nhưng khó kéo dài thời gian lưu trú nếu du khách không biết ngày hôm sau có thể trải nghiệm gì. Tương tự, khách ghé một di tích lịch sử cần được gợi mở những điểm đến tiếp theo, cùng cách di chuyển và nơi lưu trú phù hợp. Quảng Trị có biển đảo, hệ thống di tích lịch sử cách mạng, cửa khẩu quốc tế và Hành lang kinh tế Đông – Tây... Việc khó là nối chúng thành những hành trình khách có thể lựa chọn và thực hiện thuận tiện.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Phong Nha – Kẻ Bàng cần được tiếp tục xác định là thương hiệu quốc tế, giữ vai trò đầu tàu. Khu vực này hiện có 19 tuyến, điểm du lịch đang hoạt động, với các sản phẩm gắn với hang động và thiên nhiên. Từ một đầu tàu mạnh đến một không gian du lịch liên kết trên toàn tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm: xây dựng tuyến đi hợp lý, kết nối doanh nghiệp dịch vụ và bảo đảm khách có thể tiếp cận thông tin, đặt chuyến dễ dàng...

Phong Nha - Kẻ Bàng hiện là điểm đến nhận được sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế

Đối với ngành Du lịch, câu chuyện sẽ không dừng ở việc quảng bá thêm bao nhiêu điểm đến mà phải khai thác điểm đến như thế nào. Khi điểm tham quan có thể thuyết phục khách mua vé, để họ nghỉ lại, cần thêm hoạt động, dịch vụ và một lịch trình đáng đi. Khi hành trình được nối thông, khoản chi của khách cũng có cơ hội đến với nhiều cơ sở lưu trú, quán ăn và người dân hơn.

Từ tuyến đường đến chuyến đi trọn vẹn

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn mong muốn có sự chuyển biến đối với du lịch Quảng Trị. Việc kết nối các điểm đến thành một không gian thống nhất; quan tâm đến thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị trên mỗi du khách; chuyển từ tư duy làm du lịch sang phát triển kinh tế du lịch..., hiệu quả sẽ phụ thuộc vào sản phẩm và cách tổ chức thực hiện nhằm giúp khách có thêm thời gian trải nghiệm.

Hang động mới được phát hiện tại vùng lõi của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: VQG PNKB

Tuyến tàu du lịch Phong Nha – Cố đô Huế khai trương cuối tháng 8 là một sản phẩm kết nối đã đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt đưa khách qua những cửa ngõ có thể tiếp cận Phong Nha – Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc và Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Dù vậy, một chuyến tàu chỉ tạo điều kiện để khách đến. Việc họ xuống ga nào, đi tiếp ra sao và có nghỉ lại hay không còn phụ thuộc vào dịch vụ được tổ chức tại điểm đến.

Các đơn vị du lịch đã giới thiệu gói dịch vụ kết hợp lữ hành, tham quan, ẩm thực và lưu trú với tuyến tàu. Muốn những gói này hấp dẫn, du khách cần nhìn thấy rõ lịch trình, chi phí và phần trải nghiệm đáng để dành thêm thời gian. Sự thuận tiện giữa các chặng, chất lượng phục vụ đúng như giới thiệu và cách kể câu chuyện của mỗi điểm đến đều ảnh hưởng đến quyết định ở lại.

Không chỉ các sản phẩm mới, những tour đang có cũng cần được vận hành thông suốt. Việc đưa khách quốc tế đến một số địa bàn biên giới phát sinh thêm thủ tục và chi phí sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đây là vướng mắc cụ thể đối với doanh nghiệp và du khách, do vậy cần tháo gỡ điểm nghẽn theo đúng quy định để giúp những sản phẩm đã hình thành phát huy hiệu quả tốt hơn.

Phong Nha Valley là điểm du lịch mới được đưa vào khai thác cũng thu hút lượng lớn khách nội địa

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đặt chỉ tiêu đến năm 2030 đón 13–15 triệu lượt khách. Trong bài phát biểu, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh bên cạnh chỉ tiêu ấy, du lịch Quảng Trị cần có sản phẩm khác biệt hơn, thương hiệu mạnh hơn, khách ở lâu hơn và đóng góp thực chất hơn cho tăng trưởng. Con số lượt khách sẽ cho biết bao nhiêu người đã đến; thời gian họ ở lại và giá trị chuyến đi tạo ra mới cho thấy du lịch đã đi được bao xa.