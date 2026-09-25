Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với 'Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc'

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, lãnh đạo nhà hát. Ảnh: THANH HIỆP

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM… cùng đại diện các sở ban ngành Thành phố và đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, viên chức và người lao động của Nhà hát.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trao tặng bằng khen của UBND TPHCM cho đại diện 4 tập thể của Nhà hát đã đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: THANH HIỆP

Ra đời năm 1976, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là đơn vị nghệ thuật cải lương công lập của TPHCM, được hình thành trên cơ sở quy tụ lực lượng từ Đoàn Cải lương Giải phóng, Đoàn Cải lương Nam bộ và các nghệ sĩ cải lương hoạt động tại Sài Gòn trước năm 1975. Nhà hát vinh dự mang tên soạn giả, liệt sĩ Trần Hữu Trang, một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương và của văn nghệ cách mạng miền Nam.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Lê Văn Thái trao tặng thưởng của Sở VH-TT TPHCM cho 4 chương trình xã hội hóa nổi bật đem lại doanh thu cao cho Nhà hát. Ảnh: TẤN KIỆT

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể của Nhà hát, gồm: Rạp Hưng Đạo, Phòng Nghệ thuật - Biểu diễn, Đoàn 1 và Đoàn 2 vì có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố. Sở VH-TT TPHCM cũng trao tặng giấy khen cho 143 cá nhân thuộc nhiều thế hệ đã có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển Nhà hát.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy trao tặng thưởng của Sở cho các lãnh đạo nhà hát qua các thời kỳ. Ảnh: THANH HIỆP

Buổi lễ đã dành một phần trang trọng để tri ân các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ đi trước đã có nhiều đóng góp trong quản lý, sáng tạo, đào tạo và truyền nghề, như: cố NSƯT Chi Lăng, cố NSND Lương Đống, cố NSƯT Đoàn Bá, cố nghệ sĩ Quốc Hùng và NSND Trần Ngọc Giàu… cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà hát.

Từ trái sang: NSND Trọng Hữu, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận, NSND Thoại Miêu, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Nhà hát cũng trao biểu trưng và bằng tri ân cho đại diện các chương trình, mô hình xã hội hóa đã góp phần mở rộng nguồn lực, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, gồm Câu lạc bộ Cải lương 3 thế hệ (NSƯT Hoa Hạ); chương trình "Những dấu ấn không phai" (Đạo diễn Thanh Hiệp); Đoàn Thắp sáng niềm tin (NSND Hữu Quốc); Sân khấu Vàng (NSND Minh Vương).

Khép lại bằng giai điệu "Sân khấu thánh đường", dấu mốc 50 năm trở thành điểm tựa để Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tiếp tục xây dựng tác phẩm mới, chăm lo lực lượng kế thừa, tăng cường xã hội hóa và bồi đắp khán giả. Ảnh: THANH HIỆP

"Bước vào chặng đường mới, nhiệm vụ của Nhà hát không chỉ là tiếp nối những gì đã có, mà còn phải phát triển bằng tư duy mới, cách làm mới và khát vọng mới. Đặc biệt, cần xác định việc gìn giữ bản sắc cải lương phải gắn với đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa của Thành phố phát triển", Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh.