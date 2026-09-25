Lai Châu tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu; Bộ CHQS tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Lê Lợi, cùng đông đảo người dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, sau khi xác minh thông tin từ các nhân chứng, cựu chiến binh và quần chúng nhân dân, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và khai quật được 5 hài cốt trên quả đồi thuộc bản Pa Tần 1, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu. 5 hài cốt đều không xác định được danh tính; có phần mộ có bia ghi là thanh niên xung phong thuộc đội 34 và đội 40, làm nhiệm vụ tại công trường 111 trên tuyến giao thông từ thị xã Lai Châu (trước đây) đến cửa khẩu Ma Lù Thàng trong kháng chiến chống Pháp; các hài cốt này đủ điều kiện lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính.

Các đại biểu di chuyển hài cốt tới nơi an táng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng.

Lễ viếng, truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định và phong tục tập quán.