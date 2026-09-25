Trung thu nhớ Bác, ấm áp “Đêm hội Trăng rằm” tại Khu nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1

Thủ trưởng Phòng Chính trị tặng quà các cháu thiếu nhi.

Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, Bác Hồ vẫn quan tâm đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Người coi các em là mầm non, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngay trong Tết Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1945, Bác đã viết thư gửi các cháu thiếu nhi. Từ đó, mỗi dịp Trung thu, những lời thư, lời thơ của Người lại đến với các em như một món quà tinh thần quý giá.

Trong thư và thơ gửi thiếu nhi, Bác thể hiện tình yêu thương, đồng thời gửi gắm những lời căn dặn giản dị, gần gũi. Dịp Trung thu năm 1952, Người viết:

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh?

Tính các cháu ngoan ngoãn,

Mặt các cháu xinh xinh,

Mong các cháu cố gắng,

Thi đua học và hành.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

Tùy theo sức của mình.

Những lời thơ mộc mạc chứa đựng tình yêu thương và niềm mong mỏi của Bác: các cháu được vui chơi, học tập, lớn lên trong sự chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội; đồng thời biết cố gắng rèn luyện, làm những việc phù hợp với lứa tuổi để trở thành người có ích.

Trung thu năm 1953, Bác tiếp tục gửi đến thiếu nhi những vần thơ:

Thu này Bác gửi thơ chung,

Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa,

Thu này hơn những thu qua,

Kháng chiến thắng lợi gấp ba, bốn lần.

Những vần thơ thể hiện tình cảm trìu mến của Bác đối với thiếu nhi, cùng niềm vui, niềm tin của Người trước những thắng lợi của đất nước. Bác vui với niềm vui của các cháu và mong các cháu được sống trong hòa bình, độc lập.

Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước có nhiều đổi thay, nhưng tình cảm và những lời căn dặn của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi mùa Trung thu về là dịp để các thế hệ hôm nay nhớ đến Người, đồng thời thể hiện trách nhiệm chăm lo, giáo dục, tạo môi trường tốt cho trẻ em phát triển toàn diện.

Trong không khí ấy, chương trình “Đêm hội Trăng rằm” tại Khu nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã diễn ra vui tươi, đầm ấm, để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các cháu thiếu nhi và gia đình cán bộ, giảng viên, nhân viên đang sinh sống tại đây.

Từ trước giờ bắt đầu, khu nhà ở công vụ đã rộn ràng tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Ánh đèn và những sắc màu Trung thu tạo nên không gian tươi vui. Các em háo hức chờ được vui chơi, giao lưu cùng bạn bè và hòa mình vào không khí Tết Trung thu truyền thống.

Màn múa lân mang đến cho các em những giây phút hào hứng. Tiếng trống hội vang lên, những bước múa khỏe khoắn của đội lân hòa cùng tiếng reo vui của các cháu, khiến khu nhà ở công vụ thực sự trở thành không gian ngày hội của tuổi thơ.

Bên cạnh múa lân, chương trình còn có nhiều hoạt động tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh và bổ ích cho các cháu. Các em được giao lưu, vui chơi cùng bạn bè, thể hiện sự hồn nhiên, năng động và cảm nhận tình cảm mà gia đình, cộng đồng dành cho mình.

Ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của các em là hình ảnh đẹp nhất trong đêm hội. Đằng sau niềm vui ấy là sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo và sự đồng lòng, ủng hộ của các bậc phụ huynh.

Chương trình có được thành công nhờ sự quan tâm của Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo, chỉ huy Phòng Chính trị, các cấp, Ban Quản trị và sự chung tay của các gia đình trong khu nhà ở công vụ. Mỗi phần việc được chuẩn bị cho đêm hội đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với thế hệ măng non.

Từ một chương trình vui Tết Trung thu, “Đêm hội Trăng rằm” còn là dịp để cán bộ, giảng viên, nhân viên và các gia đình thêm gắn bó, sẻ chia. Các cháu được vui chơi cùng nhau; các gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu. Những hoạt động ấy góp phần xây dựng môi trường sống văn hóa, đoàn kết và nghĩa tình tại Khu nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Trong ánh trăng rằm, nhìn những khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời niềm vui, mỗi người càng nhớ đến tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng và lời căn dặn của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Lời dạy ấy nhắc mỗi gia đình quan tâm giáo dục con em chăm ngoan, lễ phép, yêu thương mọi người, tích cực học tập, rèn luyện và làm những việc tốt phù hợp với lứa tuổi.

Với các cháu đang sinh sống tại Khu nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1, niềm vui Trung thu không chỉ đến từ chiếc đèn ông sao, màn múa lân hay những món quà. Đó còn là tình yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm của Nhà trường và cộng đồng, là những kỷ niệm đẹp theo các em trong suốt tuổi thơ.

Đêm hội khép lại, nhưng dư âm tiếng trống múa lân và tiếng cười của các cháu vẫn còn đọng lại. Chương trình đã mang đến cho các em một đêm Trung thu vui tươi, đồng thời góp phần gắn kết các gia đình, xây dựng môi trường sống ấm áp, nhân văn và nghĩa tình.

Tết Trung thu càng có ý nghĩa khi mỗi người cùng tiếp nối tình yêu thương mà Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng. Chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai đất nước. Mỗi nụ cười trẻ thơ hôm nay gửi gắm một niềm tin vào ngày mai.

Tại Khu nhà ở công vụ Trường Sĩ quan Lục quân 1, những mùa Trung thu như thế sẽ tiếp tục là mùa trăng của tình yêu thương, đoàn kết và sẻ chia. Trong sự quan tâm của gia đình, Nhà trường và cộng đồng, những mầm non hôm nay có thêm điều kiện để chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành, xứng đáng với tình yêu thương của Bác Hồ kính yêu.

Mùa Trung thu qua đi, nhưng nụ cười của các cháu, tình cảm của các gia đình và sự quan tâm của các cấp vẫn còn ở lại, làm nên một “Đêm hội Trăng rằm” ấm áp, nghĩa tình.