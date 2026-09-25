Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên

Cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng biên.

Học sinh tham gia các trò chơi dân gian trên sân trường nội trú mới khang trang.

Học sinh háo hức khi được gặp những nhân vật mà trước đây chỉ biết qua màn ảnh hoặc các chương trình trên mạng xã hội.

Học sinh vùng biên vui đêm hội Trung thu.

Niềm vui của học sinh Tây Giang trong ngày hội Trung thu.

Học sinh vùng biên xem tiết mục văn nghệ.

Tặng quà cho học sinh trong chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”.

Học sinh vùng biên lần đầu tiên được phá cỗ trung thu quy mô lớn.

Học sinh được trải nghiệm bữa tiệc buffet với nhiều món ăn mới lạ.

Những chiếc bánh pizza được nướng tại chỗ, mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới cho học sinh Tây Giang trong ngày hội Trung thu.

Sắc màu rực rỡ của đội múa lân hòa cùng ngọn lửa trại mang đến không khí đón Tết Trung thu trọn vẹn cho trẻ em miền núi.

Tặng lồng đèn trung thu cho trẻ em vùng biên giới.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp mới tổ chức đêm hội Trung thu cho học sinh.