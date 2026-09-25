Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên
Giữa đại ngàn Trường Sơn, những ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp mới không chỉ mang đến không gian học tập, ăn ở khang trang cho hàng nghìn học sinh vùng biên mà còn mở ra một không gian kết nối cộng đồng. Tại đây, những chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện đã giúp trẻ em vùng cao được trải nghiệm, tự tin hơn và nuôi dưỡng những ước mơ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/noi-chap-canh-uoc-mo-cho-tre-em-vung-bien-post1388734.html