Văn hóa

Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp mới không chỉ mang đến không gian học tập, ăn ở khang trang cho hàng nghìn học sinh vùng biên mà còn mở ra một không gian kết nối cộng đồng. Tại đây, những chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện đã giúp trẻ em vùng cao được trải nghiệm, tự tin hơn và nuôi dưỡng những ước mơ.

Báo Tin Tức TTXVN
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Cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng biên.

Cắt tóc miễn phí cho học sinh vùng biên.

Học sinh tham gia các trò chơi dân gian trên sân trường nội trú mới khang trang.

Học sinh tham gia các trò chơi dân gian trên sân trường nội trú mới khang trang.

Học sinh háo hức khi được gặp những nhân vật mà trước đây chỉ biết qua màn ảnh hoặc các chương trình trên mạng xã hội.

Học sinh háo hức khi được gặp những nhân vật mà trước đây chỉ biết qua màn ảnh hoặc các chương trình trên mạng xã hội.

Học sinh vùng biên vui đêm hội Trung thu.

Học sinh vùng biên vui đêm hội Trung thu.

Niềm vui của học sinh Tây Giang trong ngày hội Trung thu.

Niềm vui của học sinh Tây Giang trong ngày hội Trung thu.

Học sinh vùng biên xem tiết mục văn nghệ.

Học sinh vùng biên xem tiết mục văn nghệ.

Tặng quà cho học sinh trong chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”.

Tặng quà cho học sinh trong chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”.

Học sinh vùng biên lần đầu tiên được phá cỗ trung thu quy mô lớn.

Học sinh vùng biên lần đầu tiên được phá cỗ trung thu quy mô lớn.

Học sinh được trải nghiệm bữa tiệc buffet với nhiều món ăn mới lạ.

Học sinh được trải nghiệm bữa tiệc buffet với nhiều món ăn mới lạ.

Những chiếc bánh pizza được nướng tại chỗ, mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới cho học sinh Tây Giang trong ngày hội Trung thu.

Những chiếc bánh pizza được nướng tại chỗ, mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới cho học sinh Tây Giang trong ngày hội Trung thu.

Sắc màu rực rỡ của đội múa lân hòa cùng ngọn lửa trại mang đến không khí đón Tết Trung thu trọn vẹn cho trẻ em miền núi.

Sắc màu rực rỡ của đội múa lân hòa cùng ngọn lửa trại mang đến không khí đón Tết Trung thu trọn vẹn cho trẻ em miền núi.

Tặng lồng đèn trung thu cho trẻ em vùng biên giới.

Tặng lồng đèn trung thu cho trẻ em vùng biên giới.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp mới tổ chức đêm hội Trung thu cho học sinh.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp mới tổ chức đêm hội Trung thu cho học sinh.

Xuân Quý/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/noi-chap-canh-uoc-mo-cho-tre-em-vung-bien-post1388734.html