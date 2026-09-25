Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng vào cuộc vì trẻ em

Từ mái ấm đến những gia đình công nhân

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, chiều 24.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác Trung ương, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà và chung vui với thiếu nhi đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các phần quà, suất học bổng gửi tới Làng và các cháu thiếu nhi, nhằm tiếp thêm nghị lực để các em tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Tại đây, đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi, lắng nghe các em chia sẻ về cuộc sống và ước mơ, động viên các em tự tin, chăm ngoan, học tập tốt, biết sẻ chia và giúp đỡ mọi người. Đoàn cũng tới thăm một ngôi nhà gia đình trong Làng, hỏi chuyện sinh hoạt, học tập của các em và ghi nhận sự chăm sóc của các mẹ, các dì.

Từ mái ấm đặc biệt này, câu chuyện về sự đồng hành với trẻ em tiếp tục được nối dài tới những gia đình công nhân lao động. Tối 23.9, tại Trường Mầm non Kim Chung, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” cho hơn 1.000 con công nhân lao động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.000 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; LĐLĐ thành phố trao thêm 650 suất tiền mặt và 1.650 suất quà hiện vật cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà Trung thu cho hơn 1.000 con công nhân lao động Thủ đô

Những con số ấy cho thấy Trung thu không chỉ là hoạt động vui chơi dành cho trẻ, mà còn là dịp các tổ chức xã hội chia sẻ với những gia đình đang gặp khó khăn, để cha mẹ các em có thêm điều kiện chăm lo cho con.

Từ sân trường đến những bản làng vùng cao

Sự phối hợp giữa nhà trường, tổ chức xã hội và cộng đồng cũng được thể hiện tại “Đêm hội Trăng rằm 2026” diễn ra tối 22/9 ở Trường Tiểu học Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Công đoàn phường Nghĩa Đô đã vận động nguồn lực từ các công đoàn cơ sở để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

20 trẻ là con đoàn viên, người lao động và trẻ có hoàn cảnh khó khăn được trao quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 16 trẻ là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đề xuất nhận quà Trung thu từ LĐLĐ và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Từ sân trường, mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc: nhà trường tạo không gian để trẻ vui chơi, Công đoàn kết nối nguồn lực, chính quyền phối hợp tổ chức, còn gia đình đồng hành cùng các em trong ngày hội. Cách làm này cho thấy việc chăm lo cho trẻ sẽ thiết thực hơn khi được triển khai ngay từ cộng đồng và gắn với từng hoàn cảnh cụ thể.

Các em học sinh tại xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu vui mừng tham gia chương trình “Trung thu trên bản nhỏ”

Ở vùng cao, sự chung tay ấy được nối dài bằng những chuyến đi mang Trung thu đến gần hơn với trẻ em. Ngày 19.9, chương trình “Trung thu trên bản nhỏ” được tổ chức tại xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu, do Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các mạnh thường quân thực hiện.

Chương trình mang 500 đèn lồng, bánh Trung thu, sữa, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm đến gần 600 học sinh; các em còn được tham gia hoạt động vui Trung thu. Một điểm đặc biệt trong chương trình là việc trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 100 cờ nhỏ cầm tay và 120 áo đỏ sao vàng cho các em nhỏ.

Những sắc đỏ nổi bật giữa núi rừng vùng cao không chỉ tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội Trung thu, mà còn mang theo một ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước. Trong những khoảnh khắc ấy, các em nhỏ cầm trên tay những lá cờ, khoác lên mình những chiếc áo đỏ sao vàng và cùng tham gia các hoạt động của chương trình. Hình ảnh giản dị ấy trở thành một điểm nhấn đẹp của “Trung thu trên bản nhỏ”.

500 đèn lồng cùng hàng trăm bánh Trung thu, áo đỏ sao vàng, sữa, bánh kẹo và nhu yếu phẩm được trao tới các em học sinh và hộ nghèo ở xã Mường Mô, Lai Châu.

Thiếu tá Vũ Văn Chính, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cho biết điều những người tham gia mong muốn là các em có một mùa Trung thu vui vẻ, thêm niềm tin và động lực để tiếp tục học tập; những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của nhiều người ở miền xuôi dành cho trẻ em vùng cao.

Từ Làng trẻ em SOS Hà Nội đến những sân trường có con công nhân, những gia đình còn khó khăn và các bản làng vùng cao, Trung thu 2026 được tạo nên từ sự chung tay của nhiều lực lượng.

Mỗi nơi có một cách làm, một nguồn lực và một nhóm trẻ em cần được quan tâm. Nhưng phía sau những phần quà, sân chơi và đêm hội là sự phối hợp cụ thể giữa gia đình, nhà trường, Công đoàn và cộng đồng. Khi những lực lượng ấy cùng hướng về trẻ em, Trung thu không chỉ là một ngày hội, mà còn là dịp để sự chăm sóc, giáo dục và đồng hành với trẻ được thể hiện bằng những việc làm thiết thực.