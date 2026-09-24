Trăng sáng vùng sâu

Mang Trung thu ra cửa biển

Để đến xóm dân cư cửa biển Giá Lồng Đèn (ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến), hành trình của lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp với Xã đoàn Tân Tiến cùng các nhà tài trợ không hề dễ dàng. Con nước ròng rút sâu hơn 1,5 m, cộng với những cơn mưa dầm dai dẳng, khiến chuyến đi nhiều trở ngại hơn.

Đoàn viên các đơn vị chuẩn bị những phần quà dành tặng học sinh vùng cửa biển Giá Lồng Đèn.

Thiếu sân chơi sinh hoạt tập trung, chương trình phải mượn tạm mái hiên nhà dân ven biển làm nơi tổ chức. Cái lạnh của những cơn mưa dầm nhanh chóng được xua tan bởi tiếng cười rộn rã của 65 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Thuận Tạo. Những phần bánh kẹo, đồ dùng học tập cùng chiếc lồng đèn nhỏ xinh mang đến hơi ấm sẻ chia, sự động viên kịp thời cho các em.

Những trò chơi tập thể dưới mái hiên mang đến niềm vui cho trẻ em vùng cửa biển.

Đón nhận món quà từ các anh chị đoàn viên, em Trần Nhã Thư xúc động: “Con thấy mưa gió mà cô chú vẫn lặn lội đường xa đến đây tạo sân chơi cho tụi con, con cảm ơn nhiều lắm. Con hứa sẽ cố gắng học tập tốt, giữ gìn cẩn thận đồ dùng học tập để không phụ lòng mọi người”.

Ông Trần Chí Nguyện, Trưởng ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, cho biết việc đi lại của trẻ em nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào con nước lớn, ròng; đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự hiện diện cùng những phần quà ý nghĩa của đoàn là nguồn động viên đối với học sinh và phụ huynh vùng cửa biển.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” mang niềm vui Trung thu đến với trẻ em vùng cửa biển.

Thượng uý Nguyễn Minh Nhựt, Bí thư Chi đoàn Công an xã Tân Tiến, nhấn mạnh: “Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Công an xã mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu đầm ấm, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Công an nhân dân phát huy tinh thần xung kích, vì Nhân dân phục vụ”.

Rộn ràng sân chơi “Trung thu cho em”

Chương trình “Trung thu cho em” cũng diễn ra rộn ràng tại xã Ninh Quới. Dù thời điểm có mưa lớn, hội trường Công an xã Ninh Quới vẫn chật kín với 200 em nhỏ. Sự phối hợp giữa Đoàn Trường Đại học Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau; Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; Xã đoàn Ninh Quới cùng Vietravel Cà Mau đã mang đến đêm Trung thu rộn ràng và cảm xúc.

Dù trời mưa, hơn 200 học sinh tại xã Ninh Quới vẫn đến tham gia chương trình Trung thu.

Em Lê Nguyễn Gia Phát, Lớp 4A1, Trường TH - THCS Ninh Quới, Phân hiệu A, cho biết: “Em góp vui với chương trình bài hát về chú Cuội để làm không khí Trung thu thêm rộn ràng, em mong mỗi năm đều có chương trình như vậy cho các bạn”.

Tại đây, 200 suất quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn cùng 20 suất học bổng và ba lô mới được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của Trường TH - THCS Ninh Quới, Phân hiệu A. Em Nguyễn Đặng Châu Đoan, Lớp 5A3, xúc động khi các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhận được những phần quà ý nghĩa và bày tỏ mong muốn mỗi năm vào dịp lễ, Tết luôn có những sân chơi ý nghĩa như vậy tại địa phương.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi trong chương trình Trung thu.

Ông Phan Xuân Phát, Chủ tịch Công đoàn Vietravel Cà Mau, chia sẻ: “Thời tiết bất lợi nhưng các cháu đến rất đông đủ. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các cháu, những người làm chương trình như chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp”.

Vietravel Cà Mau trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Quới.

Chia sẻ về định hướng kết nối lâu dài, anh Trần Thuận Thiên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn góp phần mang đến một Trung thu trọn vẹn cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, giúp các em không cảm thấy thua thiệt so với bạn bè ở thành thị, từ đó có thêm động lực phấn đấu vươn lên”.

Các hoạt động chăm lo cho trẻ em dịp Tết Trung thu không chỉ dừng ở những chương trình nhỏ lẻ mà ngày càng được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai rộng rãi. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hoá Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, góp phần đa dạng hoá hình thức truyền thông và huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho thiếu nhi.

Mỗi phần lồng đèn, bánh kẹo trị giá khoảng 70.000 đồng được Trường Đại học Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau, đóng góp và vận động các đơn vị cùng trao tặng học sinh.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là kết nối các nhà tài trợ, mạnh thường quân và toàn xã hội để chung tay chăm lo cho thế hệ măng non. Mong rằng thông qua chủ đề ‘Trung thu đoàn viên - Yêu thương lan toả - Nụ cười trẻ thơ’, mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh, dù ở bất kỳ đâu, đều được đón một mùa trăng vui tươi, an toàn và đầm ấm”./.