Rộn ràng đêm hội nghệ thuật 'Trẩy hội trăng rằm' năm 2026

Ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội trao quà cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng. Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc, đại diện Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa - Nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Trẩy hội trăng rằm”, chia sẻ mỗi năm cứ đến dịp Trung thu, mỗi người Việt Nam, đặc biệt là các em thiếu nhi lại vui hòa mình trong tiếng trống rộn ràng, trong ánh đèn lung linh và mâm cỗ đêm rằm, trong ngày Tết Đoàn viên. Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam trở về với những giá trị đẹp đẽ của dân tộc, để nhớ về cội nguồn và trao truyền những điều tốt đẹp ấy cho thế hệ mai sau.

Từ ý nghĩa đó, mỗi mùa Trung thu, các nghệ sĩ và những người hoạt động trong ngành văn hóa, nghệ thuật luôn dành những phần quà gửi tới các em thiếu nhi là con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, như một lời tri ân và sự biết ơn của các nghệ sĩ đối với các gia đình chính sách, để các em có thêm niềm vui khi nhận được những món quà Trung thu ý nghĩa và thấy mình được cộng đồng yêu thương, nâng niu và trân trọng…

Nữ nghệ sĩ cho rằng, điều quan trọng hơn cả giá trị vật chất của những món quà là thông điệp được trao gửi tới các em nhỏ. Từ một món quà Trung thu, các em có thể hiểu thêm một câu chuyện lớn về gia đình, quê hương và những người đã hy sinh để thế hệ hôm nay có được cuộc sống bình yên. Bởi nếu chúng ta có thể gieo vào tuổi thơ của một đứa trẻ một câu chuyện về lòng biết ơn, một bài hát về quê hương, một hình ảnh đẹp về người lính, một mùa Trung thu có sự sẻ chia, thì chúng ta đã góp một phần rất nhỏ để truyền thống không bị lãng quên…

Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc bày tỏ, với tư cách một nghệ sĩ, bà cùng các cộng sự nỗ lực đưa nghệ thuật đến với công chúng, mang đến những điều tích cực, những nụ cười, những khoảnh khắc đẹp và cả những phút lắng đọng để con người biết yêu thương nhau hơn; đồng thời mong muốn, mỗi mùa Trung thu đi qua, trong ký ức của các em nhỏ không chỉ là những chiếc bánh ngọt, những món quà xinh xắn, mà còn để lại trong tâm hồn các em một điều quý giá hơn. Đó là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước… Để mai này, khi lớn lên, các em vẫn nhớ về ánh trăng tuổi thơ của mình - nơi có tiếng cười, có vòng tay gia đình, có những người đã trao cho mình yêu thương và những điều đẹp đẽ.

Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại chương trình "Trẩy hội trăng rằm". Ảnh: Phương Lan/TTXVN

Đêm nghệ thuật "Trẩy hội trăng rằm" hấp dẫn các em thiếu nhi với chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đan xen hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Theo đó, khán giả được thưởng thức giọng ca của các tài năng nhí như Quán quân Giọng hát Việt nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh với ca khúc "Em đi xem hội trăng rằm", "Giấc mơ" và Quán quân Kiều Minh Tâm với giai điệu sôi động của "Rock vầng trăng"; Tiết mục "Ý nghĩa Trung thu" tái hiện sinh động thế giới tuổi thơ qua hình tượng chị Hằng (diễn viên Minh Châu), chú Cuội (ca sĩ Hoài Nam) và Thần Nông (Nghệ sĩ Ưu tú Sơn Hài).

Bên cạnh đó, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan cùng Câu lạc bộ Moonkid đã mang lại làn gió truyền thống độc đáo qua tiết mục nghệ thuật chèo xẩm "Vui Tết Trung thu". Chương trình có những tiết mục ấn tượng như màn tạo hình điêu luyện trên đôi giày trượt của các Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Đông và Khánh Vân (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); tiết mục hài kịch "Phù thủy" của danh hài Vân Dung và diễn viên Thanh Hòa, mang lại những tràng cười không ngớt cho các bạn nhỏ...

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương.

Ấm áp chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm"

Cũng trong tối 24/9, tại Đồn biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Cần Thơ và chính quyền địa phương xã Vĩnh Hải tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới luôn gắn liền với công tác phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thời gian qua, lực lượng biên phòng đã triển khai hiệu quả các mô hình như “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”, trong đó các đơn vị đang hỗ trợ thường xuyên cho 12 học sinh trên địa bàn.

Đại tá Hà Huy Trường cho biết, dịp Trung thu năm nay, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được tổ chức đồng loạt tại tất cả các đồn, hải đội tuyến biển nhằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ. Nhân dịp này, đại diện lực lượng Biên phòng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Cơ quan thường trú TTXVN tại Cần Thơ đã đồng hành, hỗ trợ cho chương trình.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải Phan Thanh Nhã gửi lời tri ân lực lượng Biên phòng, TTXVN và các nhà hảo tâm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã khẳng định, chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn thiết thực vun đắp tình đoàn kết quân - dân. Sự đồng hành xuyên suốt của lực lượng Biên phòng qua các hoạt động hướng về cơ sở chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Cần Thơ cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới biển. Những phần quà và suất học bổng được trao lần này tuy khiêm tốn về vật chất nhưng lại đong đầy sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin mà lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm dành cho các em.

Thông qua chương trình, đại diện TTXVN tại Cần Thơ mong muốn thiết lập cầu nối đưa tình cảm cộng đồng tới những địa bàn khó khăn; đồng thời khẳng định cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, lan tỏa những câu chuyện đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân khu vực biên giới biển.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 273 phần quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm lồng đèn, bánh trung thu và các loại bánh kẹo.

Trong khuôn khổ chương trình, thiếu nhi địa phương được hòa mình vào không khí rộn ràng của các tiết mục múa lân, văn nghệ và cùng nghe Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước. Sự kiện đã tạo nên một đêm Trung thu ý nghĩa, mang lại niềm vui trọn vẹn và những kỷ niệm đáng nhớ cho trẻ em khu vực biên giới biển.