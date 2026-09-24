Đồng Nai tổ chức đêm gala Tài tử phương Nam mùa 3 năm 2026

11 giọng ca xuất sắc biểu diễn trong gala Tài tử phương Nam năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Vũ Thanh Ngữ; Phó Giám đốc Báo và PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông; Phó Giám đốc Báo và PTTH Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú; Phó Giám đốc Báo và PTTH Cần Thơ Lê Hoàng Vinh.

Các đại biểu tham dự gala Tài tử phương Nam năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Chương trình quy tụ 11 tài tử đến từ các tỉnh, thành gồm: Đồng Nai, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh tham gia đêm gala chung kết. Đây là những giọng ca xuất sắc đã vượt qua hơn 800 thí sinh tham gia từ các vòng thi tuần, thi quý để bước vào vòng gala.

Ban tổ chức trao hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: Huy Anh

Trong đó, tài tử Châu Thị Dự (tỉnh Vĩnh Long), sinh năm 1957 là thí sinh lớn tuổi nhất; tài tử Huỳnh Thị Ngọc Quí (thành phố Đồng Nai), sinh năm 1999 là thí sinh nhỏ tuổi nhất của gala.

Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Quí (thành phố Đồng Nai) thi diễn trong đêm gala. Ảnh: Huy Anh

Tại gala, các tài tử lần lượt thể hiện những bài hát như: Vui bước chân ta, Thương em nhiều qua lá thư xuân, Tiếng tàu đêm, Bông bưởi trắng, Tình yêu nghệ thuật, Giữ niềm đam mê, Lời người hát rong, Tình yêu sân khấu.

Thí sinh Hồ Trung An và Trương Minh Hai (thành phố Cần Thơ) thi diễn trong đêm gala. Ảnh: Huy Anh

Trong chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan, thành viên Ban giám khảo đã biểu diễn bài Làn sóng tri âm của soạn giả Lâm Hữu Tặng. Bài ca thể hiện những tình cảm của khán thính giả đã dành cho chương trình suốt thời gian qua, đặc biệt là nghĩa tình giữa những người con Đồng Nai và Cần Thơ đã dành cho nhau thông qua chương trình Tài tử phương Nam.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên xem gala Tài tử phương Nam năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Kết thúc gala, Ban tổ chức đã trao 11 giải cho các thí sinh tham gia gala. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Trương Minh Hai (thành phố Cần Thơ); giải nhì thuộc về thí sinh Trần Quốc Khải (tỉnh Cà Mau); giải ba thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Quí (thành phố Đồng Nai).

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trương Minh Hai (thành phố Cần Thơ). Ảnh: Huy Anh

7 giải khuyến khích thuộc về các thí sinh: Lý Quốc Nam (tỉnh Tây Ninh), Hồ Trung An (thành phố Cần Thơ), Châu Thị Dự (tỉnh Vĩnh Long), Lê Văn Hùng (tỉnh Tây Ninh), Ngô Thị Lan (tỉnh Cà Mau), Vi Văn Tùng (tỉnh Tây Ninh) và Dương Thanh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức trao giải nhì cho thí sinh Trần Quốc Khải (tỉnh Cà Mau). Ảnh: Huy Anh

Ban tổ chức trao giải ba cho thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Quí (thành phố Đồng Nai). Ảnh: Huy Anh

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Huy Anh

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải triển vọng cho thí sinh Bùi Minh Triện (tỉnh Tây Ninh).

Ban tổ chức trao giải triển vọng cho thí sinh Bùi Minh Triện (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Huy Anh

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn An Nông, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Nông nghiệp Như Hoàng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thực phẩm Á Châu, Make up Tường Linh.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh. Ảnh: Huy Anh

Gala được tổ chức tại Nhà hát truyền hình của Báo và PTTH Đồng Nai, được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐNNRTV2 và Cần Thơ 2, trực tiếp trên làn sóng FM tần số 89,4 và 97,5MHz của Báo và PTTH Đồng Nai cùng với làn sóng FM 89,6MHz của Báo và PTTH Cần Thơ.