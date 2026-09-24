Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà vui Trung thu cùng thiếu nhi phường Vĩnh Hưng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà cho các em nhỏ trên địa bàn Phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Văn Tuyến

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, Đêm hội trăng rằm do phường Vĩnh Hưng tổ chức mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Chương trình có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện các cơ quan thành phố, lãnh đạo phường, phụ huynh và các em thiếu nhi.

Màn biểu diễn múa lân khuấy động không khí chương trình. Ảnh: Văn Tuyến

Trong ngày, 25 tổ dân phố của phường tham gia bày 25 mâm cỗ Trung thu; 8 trường học tham gia thiết kế, trưng bày mô hình đèn Trung thu. Các em còn được tham gia trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, thả diều. Những hoạt động này góp phần tạo không khí vui tươi trước khi chương trình Đêm hội trăng rằm bắt đầu.

Các em học sinh, thiếu nhi hào hứng khi theo dõi các tiết mục biểu diễn. Ảnh: Văn Tuyến

Buổi tối, đêm hội mở đầu bằng hoạt cảnh chị Hằng – chú Cuội, màn múa lân sư rồng và các tiết mục văn nghệ. Những hoạt động nối tiếp nhau tạo không khí vui tươi cho các em và gia đình trong dịp Tết Trung thu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tham quan các mâm cỗ, mô hình đèn Trung thu tại chương trình. Ảnh: Văn Tuyến

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Đêm hội Trăng rằm 2026, phường Vĩnh Hưng mong muốn mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn những kỷ niệm đẹp, để các em cảm nhận được sự đồng hành của gia đình, thầy cô và cộng đồng trong quá trình trưởng thành.

Nhiều mâm cỗ Trung thu được trình bày công phu. Ảnh: Văn Tuyến

Cũng tại Đêm hội Trăng rằm, thay măt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đã tặng quà và động viên các em thiếu nhi, mong các em luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường. Ảnh: Duy Anh.

Ban tổ chức cũng trao giải các cuộc thi mâm cỗ Trung thu đẹp và mô hình đèn Trung thu. Các hoạt động vui chơi, phá cỗ khép lại Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, để lại niềm vui cho các em và những gia đình tham dự.