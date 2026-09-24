Sôi động các hoạt động đón Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định và các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Thuận

*Tại tiền sảnh Nhà văn hóa 3-2, UBND phường Nam Định phối hợp Sở Y tế tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 dành cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn phường nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại phường Nam Định. Ảnh: Minh Thuận

Dự chương trình có đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định; lãnh đạo Sở Y tế; đại diện Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; lãnh đạo phường Nam Định; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của phường, các tổ dân phố, trường học cùng đông đảo nhân dân và thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng - Ước mơ bay xa”, chương trình “Đêm hội trăng rằm” diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng một đêm Trung thu nhiều ý nghĩa. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ do các em thiếu niên, nhi đồng đến từ 62 tổ dân phố trên địa bàn tham gia biểu diễn, với nội dung phong phú, phù hợp lứa tuổi, tạo không khí sôi nổi cho đêm hội.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 phường Nam Định. Ảnh: Minh Thuận

Các khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục hát, múa về Bác Hồ, Trung thu như: “Bác Hồ người cho em tất cả”, “Trăng trung thu”, “Gọi trăng”, “Đêm trung thu”, “Ông trăng miệng cười”... Cùng với đó là các hoạt động giao lưu, trò chơi, phá cỗ..., góp phần tạo không khí vui tươi, giúp các em có thêm những trải nghiệm đẹp trong dịp Tết Trung thu.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND phường Nam Định đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

Trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo phường Nam Định đã trao quà cho 200 em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Lãnh đạo Công an phường Nam Định cũng trao 20 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Các phần quà được trao tặng góp phần động viên các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

*Tối 24/9, UBND phường Lý Thường Kiệt tổ chức Chương trình vui Tết trung thu 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Dự chương trình có đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đông đảo nhân dân địa phương.

Mở đầu chương trình, đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lý Thường Kiệt tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Oanh

Công ty TNHH JUWON trao 5 suất học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập trên địa bàn phường. Ảnh: Nguyễn Oanh

Tại chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã trao những phần quà thiết thực cho 39 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn phường. Nhân dịp này, Công ty TNHH JUWON cũng đã trao 5 suất học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 60 triệu đồng trong thời gian 5 năm với mong muốn khích lệ tinh thần hiếu học và tạo thêm động lực để các em tiếp tục vững bước đến trường.

Chương trình vui Tết Trung thu diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như múa lân, giao lưu tặng quà cho các em thiếu nhi và đặc biệt là chương trình liên hoan văn nghệ của 9 chi đội đại diện cho các em thiếu niên, nhi đồng ở 9 tổ dân phố trên địa bàn phường. Các em đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục hát, múa vui tươi, rộn ràng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

*Tối ngày 24/9/2026, tại Nhà văn hóa Trung tâm xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Mô tổ chức khai mạc Chương trình Hội trại Trung thu năm 2026, với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo xã Yên Mô; đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân trên địa bàn xã.

Ban tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội trại. Ảnh: Minh Quang

Hội trại năm nay diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/9/2026) với quy mô tập trung cấp xã, bao gồm 15 trại đại diện cho 15 thôn. Các trại được đầu tư công phu theo chủ đề “Thiếu nhi Yên Mô - Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”, trang trí cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, mâm cỗ Trung thu và nhiều mô hình, sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường. Các hoạt động được tổ chức phong phú, gồm dựng trại, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, hoạt động trải nghiệm, múa lân, rước đèn và Đêm hội Trăng rằm.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND xã Yên Mô gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Tết Trung thu trong việc tạo không gian vui chơi, giao lưu và để trẻ em cảm nhận sự yêu thương, quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Hội trại năm nay xã cũng hướng tới việc để mỗi trẻ em, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật và những trẻ em còn gặp khó khăn trong cuộc sống đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Yên Mô trao xe đạp cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Quang

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình văn nghệ "Đêm hội Trăng Rằm" với 15 tiết mục do thiếu nhi 15 thôn trực tiếp biểu diễn. Các tiết mục được xây dựng với nhiều hình thức như hát, múa, nhạc cụ, hoạt cảnh, tiểu phẩm, kể chuyện, đồng diễn. Nội dung được kết nối với những câu chuyện về đêm trăng rằm, tình cảm gia đình, tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu quê hương, đất nước, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, gắn kết. Đêm hội càng thêm rộn rã với màn múa lân truyền thống, hoạt động rước đèn, đốt lửa trại và phá cỗ trông trăng, mang lại trọn vẹn niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ.

Theo kế hoạch, các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian (kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức...) cùng lễ trao giải và bế mạc hội trại sẽ tiếp tục được diễn ra trong ngày 25/9/2026.

*Sáng 24/9, xã Hiển Khánh tổ chức khai mạc Trại thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tham dự có lãnh đạo xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã và đông đảo thiếu niên, nhi đồng đến từ 12 chi đội, đại diện cho 12 thôn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã Hiển Khánh đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu; trao quà cho các chi đội tham dự Trại trung thu. Đây là hoạt động có ý nghĩa động viên các em thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học tập, rèn luyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

Trại thu năm nay, 12 chi đội đại diện các thôn tham gia đều mang tên các Anh hùng dân tộc, Anh hùng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc như: Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Cù Chính Lan, Mạc Thị Bưởi, Lê Thị Hồng Gấm... Qua đó góp phần giúp thiếu nhi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức học tập, rèn luyện và noi gương các thế hệ đi trước.

Rước kiệu ảnh Bác Hồ trong lễ khai mạc Trại thu. Ảnh: Viết Dư

Ngay sau lễ khai mạc, 12 chi đội bước vào các nội dung chính của chương trình. Phần thi nghi thức Đội diễn ra trang trọng, tạo điều kiện để các em rèn luyện tác phong, tính kỷ luật và tinh thần tập thể. Phần thi văn nghệ mang đến những tiết mục được chuẩn bị công phu, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và niềm vui đón Tết Trung thu. Ở các nội dung thể thao, thiếu nhi có dịp rèn luyện sức khỏe, giao lưu, thi đua và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các chi đội.

Các em thiếu nhi xã Hiển Khánh cùng nhau trang trí Trại trung thu. Ảnh Viết Dư

Trại trung thu năm 2026 xã Hiển Khánh diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/9, tức ngày 14 và 15/8 âm lịch, với nhiều hoạt động như đồng diễn võ cổ truyền, thi cắm trại, vui chơi thiếu nhi, trò chơi dân gian và sinh hoạt trại thu. Các chi đội cũng tổ chức trao quà cho thiếu niên, nhi đồng có thành tích tốt trong học tập và phong trào Đoàn, Hội, Đội tại địa phương.

*Sáng 24/9, tại Trường THCS Bình Sơn, xã Bình Sơn tổ chức khai mạc Hội trại thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tham dự chương trình có lãnh đạo xã Bình Sơn cùng đông đảo học sinh, thiếu nhi trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi xã Bình Sơn. Ảnh: Hoa Hiên

Hội trại năm nay thu hút 12 thôn và 3 nhà trường trong xã tham gia. Tại lễ khai mạc, các em thiếu niên, nhi đồng được hòa mình vào chương trình văn nghệ với chủ đề vui Tết Trung thu sôi nổi, hấp dẫn. Trong khuôn khổ Hội trại còn diễn ra nhiều hoạt động như thi cắm trại, thi duyệt nghi thức Đội và các trò chơi dân gian truyền thống, tạo không khí vui tươi, đoàn kết cho các em trong dịp Tết Trung thu.

Thông qua các hoạt động, Hội trại góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện kỹ năng và khuyến khích các em tích cực tham gia hoạt động tập thể. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Lãnh đạo xã Bình Sơn tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hoa Hiên

Nhân dịp này, xã Bình Sơn đã trao tặng quà cho các chi đội tham gia Hội trại; các đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng 26 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hội trại thu năm 2026 xã Bình Sơn được tổ chức cao điểm từ ngày 20 đến 25/9, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm phù hợp với thiếu niên, nhi đồng.

Sau lễ khai mạc, Đoàn xã Bình Sơn sẽ tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm; tại các thôn, xóm cũng diễn ra nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, tạo không khí đoàn kết, vui tươi cho thiếu nhi trên địa bàn.

*Chiều 24/9, xã Gia Tường tổ chức khai mạc Hội trại Trung thu 2026, đem đến không khí vui tươi, ấm áp, tràn đầy yêu thương cho các em thiếu nhi.

Các em thiếu nhi của 10 thôn được nhận phần quà ý nghĩa của xã Gia Tường nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Đinh Huyền

Tại lễ khai mạc, các em thiếu nhi của 10 thôn trên địa bàn đã được Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Gia Tường tặng những phần quà ý nghĩa nhân dịp Trung thu. Lãnh đạo xã đã trao 20 phần quà của Quỹ An sinh xã hội cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các nhà hảo tâm cũng trao 03 bộ máy vi tính cho trường THCS Gia Tường; trao 10 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho các em thiếu nhi 10 thôn. Tổng Công ty Du lịch Hoàng Hà trao tặng cho các em học sinh trường THCS Gia Tường 1.000 quyển vở, 25 ba lô và 25 bộ li uống nước.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ khai mạc Hội trại Trung thu 2026 xã Gia Tường. Ảnh: Đinh Huyền

Những hoạt động ý nghĩa tại Hội trại Trung thu 2026 xã Gia Tường không chỉ cho thấy sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân tới các em thiếu nhi mà còn nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo động lực để cho các em nỗ lực vươn trong học tập và cuộc sống, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

*Tối 24/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Thanh tổ chức giao lưu văn nghệ vui Tết Trung thu với chủ đề “Lung linh Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự đêm hội trăng rằm. Ảnh: Phạm Hiền

Mở đầu Đêm hội, đồng chí Nguyễn Thành Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, là ngày hội dành cho các em thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo, dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các em. Phường Kim Thanh đã, đang và sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo tốt nhất cho thế hệ măng non - những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao quà cho các em thiếu nhi ở các tổ dân phố, trường mầm non và Trường Tiểu học FPT Hà Nam, cùng 18 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Kim Thanh trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Hiền

Đêm hội khép lại sau các tiết mục biểu diễn văn nghệ sôi động, vui tươi do các em nhỏ biểu diễn. Đêm hội Trăng rằm là món quà đặc biệt ý nghĩa, không chỉ mang lại cho các em nhỏ phường Kim Thanh một ký ức tuổi thơ tươi đẹp mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan toả tình yêu thương trong dịp Tết Trung thu.

*Ngày 24/9, UBND xã Xuân Hưng tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026. Dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo xã Xuân Hưng; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; đại diện các thôn, các trường học cùng đông đảo nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã.

Chương trình được chia làm 2 phần: Lễ khai mạc và đêm hội rước đèn trung thu. Trong lễ khai mạc, thiếu niên, nhi đồng toàn xã tham gia các nghi lễ như chào cờ; nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu; đồng diễn văn nghệ của các em Trường Mầm non Xuân Hưng.

Các em Trường Mầm non Xuân Hưng biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Ảnh: Hoa Xuân

Tại đêm hội rước đèn, các em thiếu nhi được hoà mình vào không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tham dự lễ rước đèn; xem các tiết mục múa lân, múa rồng, biểu diễn văn nghệ của thiếu niên, nhi đồng các thôn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, vui Tết Trung thu; bắn pháo hoa. Các tiết mục được dàn dựng công phu, sôi động, nhận được sự cổ vũ tích cực của người xem.

Các đoàn xe tham dự lễ rước đèn trung thu. Ảnh: Hoa Xuân

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Xuân Hưng đối với lứa tuổi măng non. Đêm hội góp phần tạo sân chơi vui tươi, an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện trong năm học mới.

*Tối 24/9, UBND xã Minh Thái tổ chức Hội diễn văn nghệ “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân trên địa bàn tham gia.

Lãnh đạo xã Minh Thái tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Khánh Dũng

Tại chương trình, lãnh đạo xã Minh Thái đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu; trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hội diễn gồm nhiều tiết mục đặc sắc do các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên và các đội văn nghệ quần chúng biểu diễn. Nội dung các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, mái trường, tuổi thơ, tái hiện không khí Tết Trung thu truyền thống.

Các tiết mục múa, hát được dàn dựng công phu, mang đậm không khí Tết Trung thu như: “Ông trăng xuống chơi”, “Rực rỡ đêm hội trăng rằm”, “Liên khúc Trung thu”, “Vầng trăng cổ tích”…, cùng các tiết mục nhảy hiện đại và đồng diễn sôi động. Chương trình còn diễn ra các tiết mục múa lân, ảo thuật, trình diễn thời trang nhí, mang đến không khí vui tươi, hấp dẫn cho các em nhỏ.

Đông đảo người dân đến thưởng thức, cổ vũ các tiết mục tại Hội diễn. Ảnh: Khánh Dũng

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, tại các thôn trong xã, các Chi đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động như: Cắm trại với chủ đề “Lũy tre xanh”, phá cỗ, trông trăng; các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tặng quà cho trẻ em, văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và rước đèn ông sao, mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Chương trình khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp, tạo không khí rộn ràng trong đêm hội trăng rằm.

*Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 24/9, thay mặt Sở Y tế, Đoàn công tác của Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định. Ảnh: Diệu Linh

Trong không khí ấm áp, Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên sức khỏe và trao 40 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị dài ngày. Trong đó, 20 suất quà trị giá 2,9 triệu đồng/suất từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và 20 suất quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Đến các khoa điều trị, Đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các gia đình bệnh nhi nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị và sớm được ra viện.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định. Ảnh: Diệu Linh

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của ngành Y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em đang điều trị bệnh tại các cơ sở Y tế; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, mang tới một mùa Trung thu ấm áp, yêu thương cho mọi trẻ em.

*Tối 24/9, xã Yên Từ tổ chức chương trình Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Dự chương trình có lãnh đạo xã Yên Từ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã, các thôn, trường học cùng đông đảo nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Tại chương trình, đồng chí Bí thư Đoàn xã đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: Trường Giang

Trong đêm hội đã diễn ra phần thi văn nghệ với sự tham gia của 15 đội, đại diện cho 15 thôn trên địa bàn xã. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, đa dạng về hình thức thể hiện, mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; đồng thời thể hiện niềm vui, sự háo hức của thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu.

Lãnh đạo xã Yên Từ trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Trường Giang

Ghi nhận sự đồng hành, nỗ lực của các đội thi, lãnh đạo xã Yên Từ đã trao cờ lưu niệm cho đại diện 15 đội, động viên các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mang đến những tiết mục đặc sắc phục vụ các em thiếu nhi và nhân dân.

Chương trình Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 của xã Yên Từ là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường để trẻ em được vui chơi, giao lưu, thể hiện năng khiếu; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Qua đó, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và trở thành những công dân có ích.

*Tối 24/9, tại Sân Bến thuyền Tam Cốc (phố Văn Lâm), Đoàn phường Nam Hoa Lư phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức Đêm hội "Vui hội Trăng Rằm Tam Cốc năm 2026" cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Anh Tuấn

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nam Hoa Lư; đại diện Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động cùng đông đảo nhân dân, các bậc phụ huynh và thiếu nhi thuộc các phố Hành Cung, Khả Lương, Văn Lâm, Đam Khê.

Đêm hội diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi với màn biểu diễn trống hội hào hùng từ Đội Trống hội phố Văn Lâm, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi biểu diễn và nhiều trò chơi giao lưu, hoạt náo tập thể hấp dẫn.

Đêm hội Trăng rằm là sân chơi lành mạnh, an toàn và bổ ích, giúp các em thiếu nhi giao lưu, thể hiện năng khiếu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuổi thơ. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, các tổ dân phố, gia đình và cộng đồng trong việc tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi phát triển toàn diện.

Lãnh đạo phường Nam Hoa Lư tặng quà cho các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Anh Tuấn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

*Chiều 24/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Viễn tổ chức khai mạc Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Đèn lồng thắp sáng ước mơ”.

Dự chương trình có lãnh đạo xã Gia Viễn; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã; đại diện các thôn, trường học cùng đông đảo nhân dân và các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Tại chương trình, các em thiếu niên, nhi đồng đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc, tạo không khí phấn khởi, ấm áp. Các em cũng tham gia nghi thức sinh hoạt Đội, qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp Tết Trung thu.

Một tiết mục của các em học sinh tại chương trình. Ảnh: Minh Hải

Năm nay, xã Gia Viễn tổ chức Trung thu tập trung tại sân Trung tâm nhà văn hoá xã với 12 trại của 12 thôn, thu hút sự tham gia của hơn 10 nghìn thiếu nhi trên địa bàn. Công tác tổ chức được các thôn, trường học và các tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai chu đáo nhằm tạo không khí vui tươi, an toàn, để mọi trẻ em đều được đón Trung thu trọn vẹn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho các thôn, trường học và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà là sự động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Các em học sinh Trường Tiểu học Thịnh Vượng giới thiệu về mầm ngũ quả. Ảnh: Minh Hải

Thông qua các hoạt động Tết Trung thu, xã Gia Viễn mong muốn mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa; đồng thời khích lệ các em chăm ngoan, học tốt, nuôi dưỡng ước mơ và tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

*Tối 24/9, UBND xã Nho Quan tổ chức khai mạc chương trình vui Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Dự chương trình có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Nho Quan cùng đông đảo thiếu niên, nhi đồng và người dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Ngọc Linh

Tại đêm khai mạc, các em thiếu niên, nhi đồng đã được nghe đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp Tết Trung thu năm 2026; đồng thời thưởng thức các màn múa lân với không khí vui tươi, sôi động.

Các đại biểu tham quan hội trại. Ảnh: Ngọc Linh

Sau phần khai mạc đã diễn ra phần thi văn nghệ của các chi đội đến từ các thôn trên địa bàn xã. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo nhân dân và các cháu thiếu niên, nhi đồng đến xem, cổ vũ, tạo ấn tượng cho đêm hội trăng rằm. Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, chương trình Tết Trung thu năm nay có nhiều hoạt động phong phú: Hội trại, hội thi văn nghệ; các trò chơi dân gian; giải thể thao, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho trẻ em… Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra Hội chợ thương mại - sản phẩm vùng miền năm 2026, góp phần tạo không gian văn hóa, giao lưu sôi nổi, phục vụ thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn.

Đây là năm thứ hai xã Nho Quan tổ chức chương trình vui Tết Trung thu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năm nay, chương trình có sự tham gia của 12 thôn mới sau sáp nhập.