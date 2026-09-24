Xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh Trung thu ở Hà Nội

Xếp hàng cả tiếng, người vẫn chờ mua bánh Trung thu ở Hà Nội. Clip: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 24-9, tại nhiều cơ sở bánh Trung thu trên đường Thụy Khuê, hàng dài người nối nhau đứng chờ trước cửa hàng. Người đến mua vài chiếc bánh để gia đình thưởng thức, người mua số lượng lớn làm quà biếu.

Hàng dài người dân xếp hàng mua bánh Trung thu trên đường Thụy Khuê. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương, lượng khách tăng cao. Mọi người được yêu cầu xếp hàng theo thứ tự và không phục vụ những trường hợp chen ngang. Dù phải chờ khá lâu, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng đợi đến lượt.

Chị Nguyễn Thu Phương (trú phường Cửa Nam, TP Hà Nội) cho biết: “Tôi đến từ khoảng 7 giờ nhưng vẫn phải xếp hàng hơn 1 giờ mới mua được bánh. Trung thu năm nay, tôi tranh thủ mua bánh để cùng chồng con về nhà cha mẹ, thưởng thức hương vị quen thuộc”.

Khách hàng xếp hàng mua bánh Trung thu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo chủ thương hiệu Bảo Phương, bánh được sản xuất theo ngày, không làm sẵn số lượng lớn. Bánh dẻo có thời gian sử dụng khoảng 5 ngày, trong khi bánh nướng khoảng 7 ngày. Vì vậy, cửa hàng phải cân đối lượng bánh sản xuất theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

Đây cũng là một trong những lý do khiến người mua phải chờ đợi vào những ngày cao điểm. Bánh vừa ra lò được đưa đến tay khách hàng, thay vì sản xuất một lượng lớn rồi lưu kho trong thời gian dài.

Khách hàng phải chờ đợi rất lâu để mua được bánh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khách hàng vui vẻ khi mua được bánh Trung thu sau gần 2 tiếng xếp hàng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trái ngược cảnh đông đúc tại một số cửa hàng bánh truyền thống trên đường Thụy Khuê, nhiều quầy bánh Trung thu ven đường ở Hà Nội lại khá vắng khách. Dù được dựng và trang trí bắt mắt từ sớm, người dân chủ yếu dừng lại xem hàng, hỏi giá, trong khi lượng mua chưa thực sự đông.