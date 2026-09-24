Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Đêm hội Trăng rằm 2026

Tham dự Đêm hội về phía lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân có: Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền; các Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Thanh Kim, Nguyễn Sỹ Hào cùng đại diện Đảng ủy, Hội đồng Biên tập, lãnh đạo các Ban chuyên môn...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu

Phát biểu tại Đêm hội, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền chia sẻ, Tết Trung thu luôn là dịp đặc biệt, không chỉ là đêm hội của trăng sáng, của đèn lồng hay múa lân, mà còn là đêm hội của tuổi thơ, của gia đình, tình yêu thương và sự đoàn tụ. Trong không khí ấy, người lớn dường như cũng được trở lại với tuổi thơ của chính mình để thêm một lần thấu hiểu: niềm vui và hạnh phúc của trẻ em chính là hạnh phúc của mỗi gia đình, và là hình ảnh đẹp nhất về tương lai đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu

Nhắc lại tình yêu thương vô cùng đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền trích dẫn hai câu thơ mộc mạc nhưng chứa đựng tư tưởng sâu sắc của Bác Hồ: "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”; đồng thời nhấn mạnh, các em nhỏ chính là những "búp trên cành" trong trẻo cần được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và vun trồng để một ngày trở thành những cành cây khỏe mạnh, làm nên mùa xuân của đất nước.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm với các cháu thiếu niên, nhi đồng

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo chụp ảnh lưu niệm với các cháu thiếu niên, nhi đồng

Nhấn mạnh, Bác Hồ luôn dành “muôn vàn tình thương yêu” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, tình yêu thương ấy đã trở thành trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình và của toàn xã hội: dành những gì tốt đẹp nhất có thể cho trẻ em. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, sự chăm lo cho thế hệ trẻ đang được cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách cụ thể.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo chụp ảnh lưu niệm với các cháu thiếu niên, nhi đồng

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo chụp ảnh lưu niệm với các cháu thiếu niên, nhi đồng

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập một nguyên tắc có tính nhân văn sâu sắc trong phát triển giáo dục: không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, khẳng định đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta cũng căn dặn các cháu phải biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm; bởi “mỗi bước tiến của các cháu chính là tương lai của đất nước".

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng Thư khen cho học sinh tiêu biểu năm học 2025 - 2026

Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa thành chính sách. Từ năm học 2025 - 2026, chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh cấp tiểu học được triển khai trên phạm vi cả nước. "Đằng sau một chính sách về học phí là một thông điệp lớn hơn: đất nước dù còn nhiều việc phải làm nhưng luôn dành một phần nguồn lực quan trọng để chăm lo cho việc học và tương lai của các con", Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đại biểu chụp ảnh chung với các nghệ sĩ tham gia chương trình

Gửi những tình cảm yêu thương nhất tới con em của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong các con lớn lên biết sống trong lòng biết ơn: biết ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng; biết ơn ông bà đã chở che; biết ơn thầy cô đã kiên nhẫn dạy dỗ từng con chữ, từng điều hay lẽ phải và biết ơn quê hương đất nước đã cho các con được sống trong hòa bình, được đến trường, được ước mơ và được quyền lựa chọn tương lai của mình.

Các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia chương trình

"Sự biết ơn đẹp nhất của tuổi thơ là mỗi ngày cố gắng thêm một chút, học thêm một điều hay, làm thêm một việc tốt, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết yêu thương anh chị em và bạn bè, biết xin lỗi khi mình làm sai, biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, biết chia sẻ với những bạn còn khó khăn hơn mình”, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền chia sẻ.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng

Trong thời đại khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thế giới từng ngày, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho rằng, các con không chỉ cần học giỏi mà còn phải "biết học làm người" - không chỉ thông minh mà phải nhân hậu, không chỉ có ước mơ cá nhân mà còn phải sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Những hành động nhỏ hôm nay chính là hành trang để thế hệ trẻ mang theo, khẳng định niềm tin: "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai".

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền gửi lời chúc bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc đến toàn thể các gia đình; mong các con sẽ giữ được thật lâu sự hồn nhiên, lòng tử tế và những ước mơ đẹp, luôn cố gắng trở thành con ngoan của ông bà, cha mẹ, trò giỏi của thầy cô, người bạn tốt của bạn bè, những cháu ngoan Bác Hồ, lớn lên sẽ trở thành những công dân có tri thức, có nhân cách, có khát vọng, đủ bản lĩnh để bước vào kỷ nguyên mới và góp phần xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng

Chương trình diễn ra sôi động với nhiều tiết mục âm nhạc, hoạt động vui chơi, trải nghiệm như: đố vui có thưởng tìm hiểu về Tết Trung thu, múa lân, ảo thuật, tạo hình bóng bay và các trò chơi dân gian...

Đêm hội Trăng rằm 2026 đã tạo nên một sinh hoạt văn hóa đẹp, ấm cúng, tạo không khí vui tươi, gắn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng

Tại Đêm hội Trăng rằm, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền đã trao thưởng cho các con có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2025-2026. Công đoàn Báo Đại biểu Nhân dân trao khen thưởng cho các con có thành tích học tập tốt.

Sau đây là một số hình ảnh tại Chương trình: