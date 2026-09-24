Đà Nẵng: Rộn ràng Tết Trung thu tại các trường học

Trường mầm non Tuổi Thơ tổ chức chương trình vui Tết Trung thu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Từ ngày 22-25/9, tại điểm trường chính và các phân hiệu của Trường mầm non Tuổi Thơ ở phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026 cho 455 học sinh mầm non.

Theo đó, các hoạt động trải nghiệm sôi động được chia ra nhiều nội dung phù hợp với mỗi lứa tuổi của trẻ như: bé làm lồng đèn Trung thu; bé nặn bánh Trung thu; bé làm đầu lân… Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho các trẻ múa lân, hóa trang chị Hằng, chú Cuội… khiến mùa Trung thu ở trường học thêm rộn ràng. Cùng với đó, nhà trường trao quà cho các học sinh để các em có một mùa Trung thu ấm áp.

Nhiều hoạt động Tết Trung thu được Trường mầm non Tuổi Thơ tổ chức. (Ảnh: ANH QUÂN)

Các bé mầm non trải nghiệm các hoạt động được nhà trường tổ chức nhân dịp Tết Trung thu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ chia sẻ, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ, bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi trẻ được tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, xây dựng trường học hạnh phúc. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành cho trẻ một số kỹ năng ban đầu, đặc biệt khi hoạt động trải nghiệm đó gắn với sự kiện ngày Tết Trung thu tạo không khí vui tươi, ấm áp và đầy ý nghĩa, tạo cơ hội cho trẻ tham gia một cách tích cực, sáng tạo; từ đó, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia vào các hoạt động tại nhà trường.

Các học sinh mầm non hào hứng khi tham gia các hoạt động trong chương trình vui Tết Trung thu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Còn tại Trường tiểu học Mính Viên ở xã miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, trong 2 ngày 21 và 24/9, nhà trường đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho 913 học sinh nhân dịp Tết Trung thu. Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của nhà hảo tâm.

Trường tiểu học Mính Viên tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm”. (Ảnh: TB)

Trong không khí vui tươi của ngày hội, các em học sinh được xem múa lân, tham gia phá cỗ và cùng thầy cô, bạn bè đón Tết Trung thu. Tiếng trống lân rộn ràng cùng những hoạt động tập thể đã mang đến cho các em nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.

Tiết mục múa lân được các học sinh ở Trường tiểu học Mính Viên thích thú. (Ảnh: TB)

Chương trình góp phần giúp học sinh tìm hiểu, trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương. Với thông điệp “Trung thu yêu thương-Gắn kết tuổi thơ”, các hoạt động đã mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa.

Tặng quà Trung thu các học sinh tại Trường tiểu học Mính Viên. (Ảnh: TB)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin chia sẻ, việc các trường học tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các em học sinh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu; qua đó, giáo dục các em học sinh về những giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

“Thông qua các hoạt động được các nhà trường tổ chức trong dịp Tết Trung thu, mong muốn các em luôn chăm ngoan, mạnh khỏe, vui tươi. Đồng thời đề nghị các trường học trên địa bàn xã tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giáo dục, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện để các em được phát triển toàn diện”, đồng chí Dương Đức Lin nói.

Tiết mục múa lân sư rồng tại Trường mầm non Tuổi Thơ. (Ảnh: ANH QUÂN)

Với những hoạt động được các nhà trường tổ chức nhân dịp Tết Trung thu tại nhiều nơi cho các em học sinh ở nhiều cấp học đã mang đến cho các trẻ niềm vui, khí thế, phấn khởi trong mùa Trung thu.