Sầu riêng, bánh tét khổng lồ tại Đại lễ ở Tòa thánh Tây Ninh

Những ngày cận Rằm tháng Tám, khu vực nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh trở nên nhộn nhịp. Từ nhiều tỉnh, thành, các đoàn đạo hữu về đây chuẩn bị lễ phẩm cho Hội yến Diêu Trì Cung - một trong hai đại lễ lớn hằng năm của đạo Cao Đài.

Tại Báo Ân Từ trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh, 105 gian lễ phẩm của các Ban đại diện Hội Thánh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã được hoàn thiện. Các lễ phẩm được sắp đặt công phu, thể hiện sự thành kính của đạo hữu.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Ban Đại diện Hội thánh tỉnh Gia Lai, cho biết đoàn đã có mặt tại Tòa thánh Tây Ninh gần một tuần trước để chuẩn bị cho Đại lễ. Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 4 họ đạo lớn, vì vậy đoàn rất phấn khởi và chuẩn bị nhiều hoa tươi để trang hoàng gian lễ phẩm.

GS Thượng Sang Thanh, Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TPHCM cho biết công tác chuẩn bị được thực hiện từ tháng 7 âm lịch. Gian lễ phẩm trưng bày hoa quả, bánh, nhang đèn và mô phỏng đền thờ Mẫu. Sau Đại lễ, hoa quả sẽ được phát cho nhi đồng và các đồng đạo như một phần lộc may mắn.

Gian lễ phẩm của Ban Đại diện Hội thánh tỉnh Đắk Lắk nổi bật với sầu riêng, cà phê cùng nhiều sản vật đặc trưng. Theo đại diện đoàn, các lễ phẩm được lựa chọn với mong muốn mang nét đặc trưng văn hóa, sản vật quê hương đến với không gian Đại lễ.

Hàng nghìn người dân, du khách nô nức tham quan các gian lễ phẩm sáng 24/9.

Các mô hình được làm bằng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo như tháp trầm hương gắn tổ yến; rồng làm từ quả cau, vảy bằng ớt đỏ tươi – không chỉ đẹp mắt mà còn mang đậm tính truyền thống và sự khéo léo của các đạo hữu.

Hoa cúc, hoa lan, huệ trắng, hoa ly... được sử dụng để tạo nên những hình tượng quen thuộc như long, phụng, hoa sen.

Bánh trung thu xuất hiện tại nhiều gian lễ phẩm, góp phần tạo nên không khí đặc trưng của dịp Rằm tháng Tám. Đáng chú ý, một chiếc bánh tét khổng lồ được trưng bày tại gian lễ phẩm của các họ đạo liên ấp Phước Đông - Phước Thanh (Tây Ninh) thu hút người dân đến tham quan.

Với tín đồ Cao Đài, Hội yến Diêu Trì Cung là dịp hướng về Đức Phật Mẫu, thực hiện các nghi lễ theo truyền thống của đạo và cầu nguyện cho quốc thái dân an, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đại lễ cũng là dịp tín đồ từ nhiều địa phương gặp gỡ, cùng tham gia các hoạt động tôn giáo và văn hóa tại Tòa thánh Tây Ninh.

Báo Ân Từ

Theo chương trình, lúc 18h30 ngày 25/9 sẽ diễn ra lễ rước Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương, Long Mã, Tứ Linh, múa Phụng và Nhạc Sắc Tộc.

Đến 22h cùng ngày, Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung được cử hành tại Báo Ân Từ. Sáng 26/9 tiếp tục có lễ cầu an và hoạt động phát quà.