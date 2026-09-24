Chương trình “Trung thu cho em - Sắc màu di sản - Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình.

Các đại biểu dự đêm hội.

Dự chương trình, về phía Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Lâm Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Các đại biểu dự đêm hội.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội, các bậc phụ huynh và đông đảo thiếu nhi.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, nhà trường và gia đình. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, tổ chức sân chơi được triển khai, nhất là vào dịp Trung thu, góp phần giúp các em thiếu nhi; đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm vui và đón một mùa Trăng ấm áp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam khẳng định, tại chương trình hôm nay nhiều phần quà, suất học bổng được trao tặng; đó chính là sự động viên, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để các em chăm ngoan, học tốt, vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân đã góp phần để chương trình được tổ chức chu đáo, mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa và giàu trải nghiệm.

Đồng chí Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Tại chương trình, đồng chí Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ măng non.

Các đại biểu thực hiện nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ tại chương trình là nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu cùng thực hiện nghi thức thắp sáng những ngôi sao trên màn hình tương tác. Trong tiếng đếm ngược của các em thiếu nhi, những ánh sáng được thắp lên như biểu tượng cho niềm tin, hy vọng và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho các em thiếu nhi.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao tặng quà của Trung ương Đoàn cho các em thiếu nhi; đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các em thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cùng đơn vị đồng hành Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã trao tặng 102 suất quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng những món quà trung thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

Màn biểu diễn đặc sắc của em Nguyễn Trung Dũng “Em Bé Chất” với tiết mục: Trăng rằm hội sư Em bé Việt Nam.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn được tổ chức với nhiều nội dung văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm phong phú. Các em thiếu nhi được thưởng thức biểu diễn xiếc, giao lưu với các nghệ sĩ và phá cỗ Trung thu; hòa mình trong không khí rộn ràng của những tiết mục văn nghệ, hoạt động vui chơi dành riêng cho tuổi thơ; hoạt động rước đèn và diễu hành đèn lồng, tạo nên không khí Trung thu rộn ràng, lung linh tại Phố cổ Hoa Lư.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, phụ huynh và thiếu nhi còn được tham quan không gian quảng bá văn hóa, sản phẩm OCOP, ẩm thực, du lịch và triển lãm ảnh “Vẻ đẹp di sản Ninh Bình”. Hoạt động này tạo nên nét riêng cho đêm hội khi niềm vui Trung thu được kết nối với không gian văn hóa, du lịch của địa phương.

Các em thiếu nhi cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú và sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức Đoàn, doanh nghiệp và toàn xã hội, chương trình đã tạo nên một không gian Trung thu giàu bản sắc, để thiếu nhi được vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương. Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đồng Đội trong công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình giàu truyền thống văn hóa, giàu bản sắc và thân thiện đến đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân dịp chương trình được tổ chức tại không gian văn hoá Phố cổ Hoa Lư

Màn bắn pháo hoa lung linh sắc màutại chương trình.

Khép lại chương trình, trong không khí rộn ràng và phấn khởi, các đại biểu, phụ huynh cùng đông đảo thiếu nhi đã cùng thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Những sắc màu rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời Phố cổ Hoa Lư đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng, khép lại một đêm Trung thu vui tươi, lung linh và giàu cảm xúc.