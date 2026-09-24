Phường Cam Ranh tổ chức chương trình "Vui hội Trung thu" cho thiếu nhi

Chiều 24-9, tại Trường Tiểu học Cam Ranh (phân hiệu 3), UBND phường Cam Ranh tổ chức chương trình “Vui hội Trung thu năm 2026” cho gần 600 học sinh.

Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục múa lân, giao lưu văn nghệ và tham gia các trò chơi truyền thống.

Lãnh đạo phường Cam Ranh tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBND phường Cam Ranh đã trao 200 suất quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của nhà trường. Tổng trị giá các suất quà 15 triệu đồng.

Chương trình góp phần mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu an toàn, vui tươi; qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ.