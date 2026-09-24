Đồng Tháp: Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ, ngày 24-9, đại diện Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành, Long Bình và Vĩnh Hựu tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây (xã Vĩnh Bình) và thực hiện nghi thức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Tiếp đó, các đại biểu đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ.
Sau phần lễ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành lấy mẫu hài cốt của 224 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và người thân; đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-lay-mau-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-go-cong-tay-a245615.html