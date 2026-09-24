Đồng Tháp: Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng lãnh đạo các xã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp đó, các đại biểu đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Sau phần lễ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành lấy mẫu hài cốt của 224 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công Tây. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và người thân; đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.