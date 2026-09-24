Tổng duyệt Chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kịch bản.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kịch bản, từ nghi thức chào cờ, rước cờ, rước đuốc, diễu hành, diễu binh đến chương trình nghệ thuật chào mừng.

Với quy mô 34 khối rước, khối diễu binh, diễu hành và tổng lực lượng dự kiến khoảng 22.170 người, Chương trình được tổ chức trang trọng, đồng bộ, thể hiện tinh thần thể thao, đoàn kết và khát vọng phát triển của tỉnh.

Diễu hành biểu dương lực lượng.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa Đại hội được lấy từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, do 10 vận động viên tiêu biểu rước về Sân vận động tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao” gồm 3 chương: “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”; “Thể thao lan tỏa - Chinh phục vinh quang”; “Thái Nguyên hội nhập - Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng”.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu, góp phần khắc họa những giá trị văn hóa, truyền thống, thành tựu và khát vọng phát triển của Thái Nguyên.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức thắp lửa truyền thống.

Qua tổng duyệt, Ban Tổ chức đã kiểm tra toàn diện công tác điều hành, phối hợp giữa các lực lượng, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ lễ khai mạc. Đồng thời rà soát, điều chỉnh những nội dung còn chưa phù hợp nhằm bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kịch bản.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 26-9 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và được truyền hình trực tiếp trên kênh TN, livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.