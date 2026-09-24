Tiệm tráng miệng của Triệu Lộ Tư

Vào sáng ngày 22/9, một hàng dài khách hàng đã xếp hàng bên ngoài "Rooosy Time", một tiệm đồ ngọt tại Thành Đô, ngay khi quán vừa mở cửa. Phần lớn khách hàng là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 35. Nhiều người cầm theo bảng cổ vũ và cờ nhỏ để chụp ảnh, tạo nên bầu không khí gợi nhớ đến các buổi fanmeeting của người nổi tiếng.

"Rooosy Time" do nữ diễn viên Triệu Lộ Tư làm chủ và đã bắt đầu mở cửa thử nghiệm vào ngày hôm đó, phục vụ thực đơn gồm cà phê, món chính và các món tráng miệng với mức giá dao động từ 26 đến 98 nhân dân tệ (khoảng hơn 100.000 đồng đến gần 400.000 đồng). Món bán chạy nhất tại đây là "bánh mè đen hương lúa mì" (không chứa trứng hay sữa) có giá 78 nhân dân tệ (khoảng hơn 300.000 đồng), nhưng món ăn thu hút nhiều sự chú ý nhất lại là tô mì lạnh kiểu Tứ Xuyên với giá 48 nhân dân tệ (khoảng gần 200.000 đồng).

Trong khi một suất mì lạnh bình dân ven đường thường có giá từ 15 đến 25 nhân dân tệ, thì phiên bản này lại đắt gần gấp đôi, khiến một số người đặt câu hỏi liệu món ăn có thực sự xứng đáng với mức giá đó hay không?

Quán không quảng bá đây là phiên bản "được Triệu Lộ Tư yêu thích", thay vào đó, món ăn chỉ đơn thuần được giới thiệu là phiên bản "nâng cấp theo phong cách gia đình". Nó không mang lại cảm giác như một chiêu trò rẻ tiền nhằm trục lợi từ danh tiếng của cô, mà giống một sản phẩm được chăm chút kỹ lưỡng và đầy tâm huyết hơn.

Triệu Lộ Tư từng nhiều lần chia sẻ về niềm yêu thích của mình đối với món mì lạnh, đáng chú ý là khi cô tổ chức buổi biểu diễn tại Macau vào năm 2024, cha cô đã mang món mì lạnh từ tận Thành Đô đến thăm con gái, một khoảnh khắc đã được người hâm mộ ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng.

Việc đưa món ăn này vào thực đơn với mức giá ngang tầm các món tráng miệng cao cấp thay vì bán rẻ như một "món quà lưu niệm" đơn thuần cho thấy mong muốn chân thành của cô trong việc tạo ra một món ăn ngon, thay vì chỉ muốn kiếm lời từ danh tiếng của chính mình.

Theo tiết lộ từ nội bộ, công thức cho món mì lạnh này đã trải qua ba lần tinh chỉnh. Món ăn sử dụng dầu hạt tiêu rừng (rattan pepper oil) và dầu ớt tự làm, với chi phí nguyên liệu chiếm tới 52% giá bán một tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Tọa lạc tại một khu thương mại đắc địa ở Thành Đô, quán thu hút lượng lớn khách qua lại dù không phải là một địa điểm "gây sốt" trên mạng xã hội. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa sức hút của người nổi tiếng và hương vị địa phương đích thực thực sự có chỗ đứng vững chắc tại các thành phố "hạng nhất mới" (new first-tier cities).

Trong khi Lý Tử Thất đi theo con đường chuẩn hóa truyền thống khi lấn sân sang mảng thực phẩm ăn liền, thì Triệu Lộ Tư lại chọn cách tiếp cận mang đậm dấu ấn cá nhân hơn, biến chính gu ẩm thực của mình thành sản phẩm thương mại.

Nhiều người nổi tiếng đã gia nhập ngành F&B (Dịch vụ ẩm thực và ăn uống), nhưng đa số thường chỉ tập trung vào các món tráng miệng hoặc đồ uống, hiếm ai dám định giá một món ăn chính như mì ở mức này. Bước đi của cô giống như việc đưa một tô mì "có câu chuyện riêng" vào một cửa hàng tráng miệng, một quyết định thực sự táo bạo.

Một cuộc thăm dò trực tuyến về việc liệu các cửa hàng do người nổi tiếng làm chủ có đáng ghé thăm hay không đã thu hút hơn 30.000 lượt thích, với tỷ lệ ý kiến ​​chia đều ở mức khoảng 60% ủng hộ và 40% phản đối. Một số người cho rằng dù các cửa hàng này rất nổi tiếng nhưng chất lượng sản phẩm chỉ ở mức trung bình, trong khi những người khác lại đánh giá cao trải nghiệm tại đây và sẵn sàng quay lại.