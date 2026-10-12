Trấn Thành sắp bị vượt mặt

Theo dữ liệu Box Office Vietnam ghi nhận lúc hơn 23h ngày 11/10, tổng doanh thu thị trường đạt khoảng 31 tỷ đồng. Riêng Trại buôn người thu 23,62 tỷ đồng từ 248.484 vé, tương đương khoảng 76% doanh thu toàn thị trường. Phần còn lại được chia cho nhiều phim Việt và quốc tế.

Chiếm ba phần tư doanh thu thị trường

Sức áp đảo thể hiện cả ở số suất chiếu và lượng khán giả. Trong ngày, phim có 5.085 suất, bình quân gần 49 vé/suất. Đến tuần thứ ba, tác phẩm vẫn duy trì quy mô phát hành lớn, lượng người xem vượt xa các phim đứng sau.

Đứng thứ hai trong bảng doanh thu cuối tuần là Án mạng xém hoàn hảo. Phim có Anh Tú Atus và DJ Mie thu khoảng 2,84 tỷ đồng từ 31.975 vé/995 suất chiếu. Doanh thu của Trại buôn người cao gấp hơn tám lần phim Việt đang bám đuổi. Khoảng cách cho thấy Án mạng xém hoàn hảo gặp khó cả về quy mô tiếp cận khán giả lẫn lượng vé bán ra.

Người mẹ khác đứng thứ ba, thu 1,86 tỷ đồng từ 18.621 vé/1.033 suất. Dù số suất nhỉnh hơn Án mạng xém hoàn hảo, phim chỉ đạt trung bình khoảng 18 vé/suất. Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà có các suất chiếu sớm trước ngày phát hành chính thức, thu gần 748 triệu đồng từ 6.271 vé trên 371 suất.

Trại buôn người rộng đường tiến đến mốc doanh thu hơn 500 tỷ đồng.

Nhóm phía sau cách xa ba vị trí đầu. Avengers: Hồi kết thu gần 404 triệu đồng trên 71 suất. Trái tim quái thú có Brad Pitt thu khoảng 277 triệu đồng từ 2.112 vé/141 suất. Lên hương ghi nhận gần 205 triệu đồng từ 2.208 vé/89 suất.

Sáng đầu tuần 12/10, doanh thu tổng của Trại buôn người đạt khoảng 408,19 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Án mạng xém hoàn hảo đạt 7,24 tỷ đồng, Người mẹ khác đạt 6,54 tỷ đồng và Trái tim quái thú đạt 3,76 tỷ đồng. Hai phim Việt đã ra rạp trước đó là Lên hương và Út Lan 2 lần lượt ghi nhận 94,78 tỷ đồng và 44,16 tỷ đồng.

Con số phản ánh thị trường vẫn tập trung phần lớn sức mua vào tác phẩm về nạn buôn người. Những phim còn lại gặp thế khó, thậm chí bị hụt hơi trong cuộc đua doanh thu.

Chưa xuất hiện đối thủ ngang sức

Từ mức hơn 408 tỷ đồng, Trại buôn người cần thu thêm gần 92 tỷ đồng để chạm mốc 500 tỷ đồng. Doanh thu hơn 23 tỷ đồng trong ngày 11/10, cùng lượng suất chiếu vẫn vượt 5.000 giúp tác phẩm rộng đường vượt Thỏ ơi của Trấn Thành (449,9 tỷ đồng), trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026.

Lợi thế trước mắt của phim là tuần 12-18/10 chưa có tác phẩm Việt mới khởi chiếu. Cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa những cái tên đang có mặt tại rạp, trong đó Trại buôn người "một mình một ngựa".

Tuần này, sự chú ý đổ dồn vào Quỷ ăn tạng 4, bên cạnh sự áp đảo của Trại buôn người.

Ngày 16/10, thị trường đón sáu phim ngoại gồm Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà, Street Fighter, Bí mật bị chôn vùi, Cá voi nuốt chửng, Digger và Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh. Số lượng phim mới chen chúc ra rạp, khả năng cao cạnh tranh doanh thu và suất chiếu.

Trong nhóm này, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh được chú ý nhất. Tác phẩm là phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị trăm tỷ đồng ăn khách tại Việt Nam. Ngoài ra, Bí mật bị chôn vùi có Dakota Johnson, Anne Hathaway và Josh Hartnett, bổ sung lựa chọn ở dòng phim giật gân tâm lý.

Áp lực từ phim Việt tăng lên ở nửa cuối tháng 10. Theo lịch hiện tại, Mẹ mìn ra mắt ngày 23/10, Án mạng karaoke, Trấn yểm và Chị chị em em 3 cùng dự kiến khởi chiếu ngày 30/10. Sang ngày 6/11, ba phim Việt khác là Bò sữa bay, Chuyến đi nhớ đời và Người được chọn tiếp tục gia nhập thị trường.

Khoảng thời gian trước đợt phim Việt mới vẫn thuận lợi cho Trại buôn người tăng mạnh doanh thu. Nếu giữ được lượng khán giả và quy mô suất chiếu khoảng 4.500-5.000 trong những ngày tới, hoàn toàn có cơ sở để bộ phim của Toni Dương Bảo Anh vượt mốc 500 tỷ đồng.