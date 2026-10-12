Phương Nam của 'Mưa đỏ' gây tò mò trong phim sinh tồn mới, nhận vai diễn mà 'bị sốc'

Phim điện ảnh Chuyến đi nhớ đời chính thức tung đoạn trailer và poster, hé lộ rõ hơn biến cố đưa Hoàng (Phương Nam) và cậu con trai An (Lê Bảo Nam) từ một chuyến đi biển trở thành hành trình sinh tồn ngoài dự tính. Bên cạnh hai cha con và chú chó Chí Hào, phim cũng giới thiệu đông đảo các nhân vật cùng xuất hiện trên chuyến tàu, mở ra một thế giới rộng lớn hơn cho câu chuyện.

Tâm điểm của poster là tạo hình "cười ra nước mắt" của bộ ba nhân vật chính. Người cha Hoàng xuất hiện trong bộ trang phục chắp vá bằng chiếc quần hoa đỏ của phụ nữ và đội chiếc nón lá rách tươm.

Bên cạnh là cậu bé An hóa thân thành một "thổ dân nhí" hoang dã với chiếc áo choàng tự chế, cùng sự đồng hành của chú chó Chí Hào đáng yêu. Poster cũng chính thức công bố dàn nhân vật phụ góp mặt trong phim: Lộ Lộ, Kyo York, Khuyến Dương, Lý Hồng Ân, Tạ Lâm, Trà My, Năm Chà, Uy Trần, Linh Chi…

Điểm đáng chú ý của trailer nằm ở sự biến hóa tâm lý phức tạp của người cha Hoàng, do diễn viên Phương Nam thủ vai. Khởi đầu là sự mệt mỏi, bất lực ở chốn thành thị, Hoàng buộc phải trở nên mạnh mẽ, gồng gánh trách nhiệm bảo vệ và dỗ dành con trai. Để khắc họa trọn vẹn hành trình khốc liệt và đầy cảm xúc đó, Chuyến đi nhớ đời đã phô diễn một mức độ đầu tư lớn về giá trị sản xuất, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với thị trường phim Việt hiện tại.

Nam chính Phương Nam cũng trải qua điều kiện ghi hình khắc nghiệt khi phải làm việc dưới nắng nóng, ngâm mình trong nước biển thời gian dài và liên tục thích nghi với khí hậu ngoài đảo. Anh kể: “Lúc đầu, ngoài vẻ đẹp của hòn đảo ra, tôi còn bị sốc bởi khí hậu, nhiệt độ rất khác đất liền. Trời nắng nóng. Và tôi thì ngâm mình dưới nước biển rất lâu".

Đạo diễn Lê Nhựt Phạm Huy thẳng thắn chia sẻ về thử thách trên set quay: "Dàn diễn viên có hai ngày quay giống như là "đi tù đày". Các diễn viên cameo đúng nghĩa đen là bị nhốt ở trong con tàu đó. Và vừa nóng, vừa rung lắc, vừa phải la hét".

Để mang lại tính chân thực tối đa, cả ê kíp đã phải thật sự lăn xả. Đại diện nhà sản xuất - ông Hyun Ju Young chia sẻ: "Thử thách lớn nhất là làm sao tạo ra bộ phim hay trong bối cảnh thật tự nhiên. Chúng tôi muốn tạo ra đúng những gì mình đã hình dung nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với những thử thách mới, vì toàn bộ quá trình quay đều diễn ra giữa thiên nhiên".