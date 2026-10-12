J-Hope nói Peru là nơi yêu BTS nhất thế giới, phản ứng trái chiều bùng nổ

Ngày 10/10, BTS tổ chức đêm diễn thứ ba và cũng là đêm diễn cuối cùng tại Peru trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG. Tại đây, J-Hope đã có phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, khẳng định Peru là quốc gia yêu mến BTS nhất trên thế giới.

Câu nói nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với nhiều người hâm mộ Peru, đây là lời ghi nhận đầy cảm xúc dành cho tình cảm mà họ dành cho nhóm nhạc thần tượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận phát biểu của nam ca sĩ theo hướng tích cực.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng lời khen của J-Hope thiếu sự chân thành, thậm chí suy đoán anh đưa ra tuyên bố này nhằm xoa dịu những tranh cãi đang bủa vây BTS trong thời gian lưu diễn tại Nam Mỹ. Một số ý kiến khác cho rằng nghệ sĩ khó tránh khỏi những lời chỉ trích nếu thể hiện sự không hài lòng trước cách hành xử của một bộ phận khán giả.

Những phản ứng trái chiều cho thấy một câu nói vốn mang ý nghĩa tri ân người hâm mộ cũng có thể trở thành tâm điểm tranh luận khi đặt trong bối cảnh nhạy cảm.

Trước đó, Peru đã trở thành điểm dừng chân gây nhiều chú ý trong chuyến lưu diễn của BTS. Bên cạnh sự cuồng nhiệt tại các buổi hòa nhạc, tình trạng đông người tập trung bên ngoài khách sạn nơi nhóm lưu trú và những hành vi bị cho là xâm phạm đời tư nghệ sĩ cũng gây ra không ít bất bình.

Trong ngày diễn thứ hai tại Peru, trưởng nhóm RM từng lên tiếng về vấn đề này thông qua một bài đăng trên nền tảng Weverse. Tuy nhiên, động thái của nam ca sĩ lại vấp phải phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ, trong đó có những ý kiến cho rằng anh đang chỉ trích khán giả Nam Mỹ.

Sự việc khiến cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh quyền riêng tư của nghệ sĩ mà còn mở rộng sang cách thần tượng ứng xử với người hâm mộ ở những thị trường khác nhau.

Trong khi đó, phát biểu mới nhất của J-Hope tiếp tục làm nổi bật sự chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Một số người bảo vệ nam ca sĩ, cho rằng nghệ sĩ không nên bị quy kết thiếu chân thành chỉ vì dành lời khen cho một quốc gia. Những người khác lại nghi ngờ động cơ phía sau tuyên bố này và cho rằng phát biểu cần được nhìn nhận trong bối cảnh những tranh cãi trước đó.

Dù vậy, các bình luận trên mạng xã hội chủ yếu phản ánh quan điểm cá nhân, chưa phải bằng chứng cho thấy J-Hope cố tình đưa ra lời khen để xoa dịu dư luận.

Với BTS, chuyến lưu diễn tại Peru vì thế không chỉ được nhắc đến bởi những màn trình diễn và sự cuồng nhiệt của khán giả, mà còn bởi cuộc tranh luận về ranh giới giữa tình yêu thần tượng và quyền riêng tư của nghệ sĩ. Phát ngôn của J-Hope có thể là lời tri ân chân thành đối với người hâm mộ địa phương, nhưng những phản ứng trái chiều cho thấy niềm tin giữa nghệ sĩ và khán giả đôi khi cũng trở thành vấn đề gây tranh cãi.