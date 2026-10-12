Vì sao Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn đứng Top 2 doanh thu dù chỉ 1.000 suất chiếu toàn quốc?

Ra rạp từ ngày 9/10, Án Mạng Xém Hoàn Hảo bước vào cuộc đua phòng vé trong thời điểm Trại Buôn Người vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Giữa sức ép từ đối thủ có doanh thu hơn 400 tỷ đồng, bộ phim của đạo diễn Đức Nguyễn vẫn ghi nhận sự quan tâm nhất định, cho thấy sức hút của một tác phẩm không chỉ nằm ở số lượng suất chiếu mà còn ở khả năng thu hút khán giả.

Theo số liệu phòng vé ngày 12/10, Trại Buôn Người có 4.595 suất chiếu, trong khi Án Mạng Xém Hoàn Hảo chỉ có 1.010 suất, chênh lệch gần 4,5 lần. Dù khoảng cách lớn, tác phẩm của Anh Tú Atus vẫn góp mặt trong nhóm phim được khán giả chú ý. Đáng nói, bộ phim còn nhận được tín hiệu tích cực trên các nền tảng đánh giá, tạo thêm cơ sở để kỳ vọng vào hiệu ứng truyền miệng trong những ngày tiếp theo.

Dàn trai xinh gái đẹp góp mặt trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Một trong những yếu tố tạo sức hút của phim là dàn diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật. Anh Tú Atus vào vai Đại, chàng thám tử tư có tính cách hài hước, chuyên nhận điều tra những vụ ngoại tình. DJ Mie đảm nhận vai Trinh, nữ TikToker chuyên sáng tạo nội dung ngôn tình bất ngờ trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng. Trong khi đó, Ma Ran Đô hóa thân thành Khang, bạn trai sắp cưới của Trinh, còn Vũ Ngọc Anh vào vai Phương Yến, nữ diễn viên có mối quan hệ phức tạp với Khang và là nạn nhân của vụ án.

Bên cạnh dàn diễn viên Việt, sự xuất hiện của Engfa Waraha, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, trong vai trò khách mời cũng góp phần tạo thêm sự tò mò. Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ và một khách mời quốc tế giúp bộ phim có thêm điểm nhấn truyền thông.

Không chỉ dựa vào sức hút diễn viên, Án Mạng Xém Hoàn Hảo còn lựa chọn hướng đi tương đối khác biệt. Trong bối cảnh nhiều phim Việt gần đây khai thác đề tài gia đình, tâm lý hoặc hành động, tác phẩm kết hợp phá án với hài hước, đặt các nhân vật vào chuỗi tình huống vừa nguy hiểm vừa trớ trêu. Câu chuyện xoay quanh thi thể tại phim trường, những mối quan hệ tình cảm và hàng loạt bí mật hậu trường tạo ra không gian để khán giả vừa suy đoán hung thủ, vừa theo dõi các màn đối đáp hài hước.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo hiện là phim duy nhất đang chiếu về thể loại trinh thám - hài hước.

Đáng chú ý, trên nền tảng MoMo, bộ phim nhận huy hiệu “Đáng xem”, đạt 8,9/10 điểm từ 549 lượt đánh giá theo số liệu được ghi nhận. Đây là tín hiệu tích cực đối với một tác phẩm mới ra rạp, dù điểm số trên nền tảng chưa thể đại diện cho toàn bộ phản ứng của khán giả.

Với màu sắc riêng cùng sự góp mặt của những gương mặt trẻ, Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn có cơ hội mở rộng tệp người xem nhờ hiệu ứng truyền miệng. Trong cuộc đua phòng vé còn nhiều biến động, sự tò mò dành cho câu chuyện phá án và mong muốn chứng kiến màn thể hiện của dàn diễn viên có thể trở thành yếu tố giúp bộ phim duy trì sức cạnh tranh.