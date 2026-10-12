Emoura Phạm gây chú ý sau khi giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026

Chiều 12/10, Emoura Phạm - Á hậu 4 Miss Grand International 2026 đã có hoạt động đầu tiên đó là gặp gỡ khán giả, người thân quen tại công ty quản lý.

Người đẹp trong niềm vui, tự hào của những người góp mặt tại sự kiện trở lại sau cuộc thi thành công tại Thái Lan.

Trước đó, Emoura Phạm đã rời Thái Lan và trở về nước.

Khi Emoura Phạm trở về Việt Nam, rất nhiều người đã tới sân bay để chào đón, chụp ảnh lưu niệm cùng với cô.

Trước đó, hành trình tại Miss Grand International 2026 của người đẹp Việt Nam Emoura Phạm đã khép lại với ngôi vị á hậu 4. Trong đêm chung kết, Emoura Phạm để lại nhiều ấn tượng qua các màn trình diễn bikini, hùng biện, và phần thi ứng xử. Emoura Phạm lần lượt được gọi tên vào top 25, top 11, top 5.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, trước câu hỏi: "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?", Emoura Phạm ví người phụ nữ bản lĩnh như một cây cầu kết nối và nâng đỡ người khác. Phần thi nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ đông đảo khán giả.

Emoura Phạm gây ấn tượng với màn trình diễn Swimsuit tại Bán kết Miss Grand International 2026.

Trong phần thi Swimsuit - trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026, đại diện Việt Nam diện áo tắm tông hồng, kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa và layout trang điểm sắc sảo. Emoura Phạm với vóc dáng thon gọn, săn chắc, giữ phong độ với phần thi áo tắm thu hút sự chú ý.

Trong suốt cuộc thi, nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam duy trì phong độ khá ổn định, đặc biệt ở khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.

Không chỉ gây chú ý bởi thời trang, Emoura Phạm còn thể hiện sự chủ động trong các hoạt động giao lưu thể hiện sự thân thiện, gần gũi và quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam, cha là người Anh gốc Nam Phi. Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào tối 31/7. Sáng 18/9, Emoura Phạm đại diện Việt nam lên đường sang Thái Lan dự thi Miss Grand International 2026.

(Ảnh FB nhân vật)