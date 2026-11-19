Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, dẫn chương trình và đạo diễn. Bên cạnh những dự án phim ảnh đạt doanh thu ấn tượng, nam nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm nhờ tính cách hài hước, gần gũi và cách tương tác thân thiện với người hâm mộ.

Mới đây, Trấn Thành khiến khán giả thích thú khi chia sẻ câu chuyện về một người hâm mộ lâu năm thuộc cộng đồng khán giả Trấn Thành Town.

Trấn Thành tiết lộ chuyện đặc biệt với người hâm mộ lâu năm.

Theo đó, nam nghệ sĩ tiết lộ người hâm mộ này đã đồng hành với mình từ những ngày còn chạy show ở các tỉnh. Từ một cô gái có cuộc sống bình dị, hiện tại người này đã làm việc cho công ty nước ngoài và kết hôn với chồng Tây. Đáng chú ý, cô còn muốn ông xã trở thành người hâm mộ của Trấn Thành.

Trước tình cảm bền bỉ của khán giả, nam nghệ sĩ không giấu được sự xúc động. Anh cho biết những khoảnh khắc giản dị như vậy cũng đủ khiến người làm nghệ thuật cảm thấy hạnh phúc. Trấn Thành đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ nói trên cũng như tất cả thành viên của Trấn Thành Town vì đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Đáng chú ý, Trấn Thành còn tiết lộ dự định tổ chức một buổi fan meeting hoành tráng sau khi hoàn thành dự án phim Tết 2027 mang tên EM. Đây được xem là dịp để nam nghệ sĩ gặp gỡ trực tiếp, giao lưu và gửi lời tri ân đến những khán giả đã luôn dành tình cảm cho mình. Anh hài hước tuyên bố sẽ không trốn tránh việc tổ chức Fan Meeting như trước và khẳng định: "Hai không trốn nữa! Hai hứa!".

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bật cười là Trấn Thành không quên tiết lộ tình hình tài chính của bản thân. Nam nghệ sĩ cho biết cần thêm thời gian để chuẩn bị, đồng thời phải tìm kiếm nhà tài trợ nhằm có kinh phí tổ chức sự kiện. Anh dí dỏm viết: "Để Hai có thời gian và đi xin tài trợ nữa. Hai hết tiền rồi!".

Chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả thích thú trước cách nam nghệ sĩ thoải mái tương tác với người hâm mộ, đặc biệt là khi anh không ngần ngại công khai chuyện phải đi tìm nhà tài trợ cho buổi gặp gỡ.

Một số ý kiến bày tỏ mong muốn fan meeting của Trấn Thành sớm trở thành hiện thực để có cơ hội gặp thần tượng ngoài đời. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng dành lời chúc mừng cho cô gái đã gắn bó với Trấn Thành từ những ngày đầu và hiện có cuộc sống riêng hạnh phúc.

Trấn Thành hài hước tiết lộ "hết tiền" khi mong muốn làm fan meeting.

Thời gian gần đây, Trấn Thành tiếp tục bận rộn với nhiều kế hoạch phim ảnh và các dự án giải trí. Nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực điện ảnh, từ vai trò đạo diễn đến diễn viên, đồng thời duy trì sức hút thông qua các chương trình truyền hình và hoạt động giao lưu với công chúng. Những dự án phim Tết cũng là một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của anh.

Đặc biệt, dự án EM dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027 đang nhận được sự quan tâm khi được Trấn Thành nhắc đến trong chia sẻ mới nhất. Bên cạnh việc chuẩn bị cho tác phẩm, nam nghệ sĩ cũng cho thấy mong muốn dành thời gian nhiều hơn cho cộng đồng người hâm mộ. Lời hứa tổ chức Fan Meeting sau khi hoàn thành bộ phim vì thế khiến nhiều thành viên 3T chờ đợi. Dù chưa công bố thời gian, địa điểm hay quy mô cụ thể, chia sẻ hài hước về chuyện "hết tiền" của Trấn Thành vẫn trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.