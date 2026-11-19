Dưới đây là 5 gợi ý phối đồ với quần jeans trắng dễ ứng dụng mà bạn có thể tham khảo.

Quần jeans trắng phối áo khoác dạ dáng dài

Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh, quần jeans trắng kết hợp áo khoác dạ dáng dài là công thức đáng thử dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài thanh lịch. Những chiếc áo khoác màu trung tính như be, xám hoặc xanh navy khi đi cùng sắc trắng tạo nên tổng thể trang nhã, mang cảm hứng thời trang Pháp cổ điển.

Vì áo khoác dạ dáng dài thường có phom khá nổi bật, bạn nên chọn quần jeans trắng ống đứng hoặc ống suông để tạo sự cân đối. Một đôi giày cao gót giúp diện mạo thêm nữ tính, trong khi giày bệt lại mang đến cảm giác thoải mái, tự nhiên. Đừng quên hoàn thiện set đồ bằng túi xách da hoặc khăn quàng cổ có màu sắc hài hòa.

Cách phối này đặc biệt phù hợp khi đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc dạo phố trong những ngày trời lạnh. Với khí hậu nóng ẩm, bạn có thể dành công thức này cho những chuyến du lịch đến vùng có thời tiết se lạnh.

Quần jeans trắng phối áo khoác dạ dáng dài

Phối cùng áo len trắng ton-sur-ton

Nếu yêu thích phong cách tối giản, bạn có thể thử kết hợp quần jeans trắng với áo len cùng tông màu. Bản phối ton-sur-ton tạo cảm giác liền mạch, tinh khôi nhưng vẫn đủ hiện đại để diện trong nhiều hoàn cảnh.

Để trang phục không trở nên đơn điệu, hãy tạo điểm nhấn bằng cách mặc một chiếc sơ mi bên trong áo len, để lộ phần cổ áo hoặc vạt áo. Chi tiết nhỏ này vừa tăng chiều sâu cho tổng thể, vừa giúp diện mạo trông chỉn chu và trẻ trung hơn.

Với cách phối đồng màu, phụ kiện nên được tiết chế để giữ tinh thần thanh thoát. Một đôi giày lười, sneakers trắng hoặc túi xách có thiết kế tối giản là lựa chọn phù hợp. Nếu muốn tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, bạn có thể chọn phụ kiện màu nâu, be hoặc ánh kim.

Công thức sơ mi và quần jeans trắng bất bại

Sơ mi trắng và quần jeans trắng là sự kết hợp giữa hai món đồ cơ bản nhưng luôn có sức hút riêng. Cùng mang sắc trắng, bộ đôi này tạo nên phong cách all-white thanh lịch, hiện đại, phù hợp cho cả ngày làm việc lẫn những buổi gặp gỡ cuối tuần.

Để tránh cảm giác quá đơn giản, bạn có thể khoác thêm blazer tối màu nhằm tạo sự tương phản và tăng nét chuyên nghiệp. Nếu muốn diện mạo mềm mại, nữ tính hơn, cardigan màu pastel sẽ là gợi ý đáng cân nhắc. Ngoài ra, việc lựa chọn sơ mi có phom dáng đẹp, sơ vin gọn gàng hoặc xắn nhẹ tay áo cũng giúp bộ trang phục trông phóng khoáng hơn.

Một đôi giày cao gót sẽ tăng vẻ chỉn chu, trong khi đồng hồ, khuyên tai nhỏ hoặc túi xách thanh lịch giúp hoàn thiện tổng thể mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Công thức phối sơ mi và quần jeans trắng

Thử phong cách preppy với áo khoác học đường

Nếu muốn đổi mới phong cách mà vẫn giữ vẻ gọn gàng, chỉn chu, bạn có thể lấy cảm hứng từ preppy - xu hướng thời trang gắn liền với hình ảnh học đường Mỹ và tinh thần Ivy League.

Thay vì chân váy quen thuộc, quần jeans trắng có thể trở thành lựa chọn mới mẻ, giúp bộ trang phục thêm năng động và dễ ứng dụng. Hãy thử kết hợp quần với áo khoác varsity hoặc áo khoác mang kiểu dáng học đường, bên trong là sơ mi đơn giản. Những gam màu trung tính như trắng, be, xám, xanh navy sẽ giúp tổng thể hài hòa và giữ được nét thanh lịch đặc trưng.

Để hoàn thiện bản phối, bạn có thể chọn giày loafer, sneakers hoặc giày bệt. Một chiếc túi đeo vai nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn trẻ trung mà không làm mất đi tinh thần cổ điển của phong cách này.

Tạo điểm nhấn với sweater màu sắc nổi bật

Quần jeans trắng không chỉ phù hợp với những gam màu trung tính mà còn là phông nền lý tưởng để làm nổi bật các thiết kế áo có màu sắc rực rỡ. Nếu đã quen với những bản phối an toàn, hãy thử kết hợp item này cùng sweater đỏ, vàng, xanh dương đậm hoặc cam sáng để tạo diện mạo tươi mới, giàu năng lượng.

Ưu điểm của cách phối này là phần trang phục phía dưới có màu sắc đơn giản, nhờ đó chiếc áo nổi bật vẫn trở thành tâm điểm mà không khiến tổng thể bị rối mắt. Bạn nên ưu tiên quần jeans trắng có phom dáng gọn gàng, kết hợp sneakers trắng hoặc giày đế bệt để cân bằng màu sắc và giữ vẻ ngoài thanh lịch.

Công thức phối quần jeans trắng với sweater màu sắc nổi bật

Với phụ kiện, một đôi khuyên tai nhỏ, vòng tay hoặc túi đeo vai là đủ để hoàn thiện trang phục. Đây là công thức phù hợp cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hoặc những ngày bạn muốn làm mới diện mạo bằng một chút màu sắc.