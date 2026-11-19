Gần đây, nữ diễn viên Lê Phương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận khi chia sẻ những khoảnh khắc đưa con trai đầu lòng ghé thăm tư gia của cố nghệ sĩ Quý Bình nhân dịp sinh nhật anh.

Theo loạt hình ảnh được Lê Phương chia sẻ, ngoài việc đến thắp hương cho nam nghệ sĩ, mẹ con cô còn được gia đình Quý Bình đón tiếp chu đáo. Hai mẹ con cùng người thân của cố nghệ sĩ hái nhiều trái cây trong vườn nhà để mang về.

Cà Pháo và mẹ Lê Phương tới tư gia cố nghệ sĩ Quý Bình nhân ngày sinh nhật anh. Ảnh: FBNV

Dù bận rộn Lê Phương vẫn đến thắp hương cho người bạn tri kỷ Quý Bình. Ảnh: FBNV

Kèm theo loạt khung hình kỷ niệm, Lê Phương bộc bạch dòng trạng thái: "Trên đường về Pháo nói: 'Mình lại lên nữa nha mẹ'". Qua lời kể này, người hâm mộ dễ dàng nhận ra bé Cà Pháo vẫn luôn ghi nhớ và dành trọn vẹn tình yêu thương sâu sắc cho "ba Bình".

Dưới bài đăng của Lê Phương, hơn 400 người để lại bình luận bày tỏ sự xúc động. Một số khán giả viết: "Cái người ta trân quý đó là dù tình yêu gặp nhiều ngang trái, không có duyên ở với nhau nhưng người ta vẫn dành cho nhau sự tử tế. Ở một góc khuất trong trái tim, người ta vẫn luôn giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau là toại nguyện rồi. Chúc cho người ra đi được an vui tự tại, cũng chúc cho người ở lại được hạnh phúc trọn vẹn"; "Tình cảm thật thì khó phai, nó mang theo cả một đời người. Quý Bình ở cảnh giới nào đó chắc vui lắm đấy!"; "Tình cảm của chị Lê Phương dành cho anh Quý Bình thật đáng trân quý".

Cà Pháo thu hoạch nhiều hoa quả trong vườn gia đình cố nghệ sĩ Quý Bình. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Lê Phương và cố nghệ sĩ Quý Bình là một câu chuyện đẹp, bắt nguồn từ thuở còn ngồi ghế nhà trường với tư cách người yêu, rồi trở thành tình tri kỷ sâu đậm. Cả hai từng có khoảng thời gian 8 năm gắn bó son sắt từ khi còn theo học tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trước khi đường ai nấy đi.

Sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan, cô và Quý Bình từng nối lại tình cảm vào năm 2015. Tuy nhiên, mối quan hệ này không đi đến kết quả như mong đợi. Sau đó, cả hai xác định giữ tình bạn, tiếp tục đồng hành trong công việc và cuộc sống. Quý Bình từng nói về mối quan hệ với Lê Phương: "Chỉ có thể yêu trên phim chứ ngoài đời thì không".

Bên cạnh vai trò đồng nghiệp thân thiết, cố nghệ sĩ Quý Bình còn đóng vai trò là nhân vật quan trọng se duyên cho Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên. Nhớ lại hành trình ấy, nam nghệ sĩ từng tâm sự chính anh là người thuyết phục Lê Phương đồng hành trong chuyến đi Trường Sa, nơi cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên người chồng hiện tại.

Đặc biệt, Quý Bình và gia đình luôn dành tình cảm yêu thương cho bé Cà Pháo, con trai riêng của Lê Phương. Cậu bé thân thiết với nam diễn viên, gọi anh là "ba Bình".