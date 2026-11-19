Từ "người hộ tống" đến "quẩy hết mình"

Có một tình huống khá quen thuộc với nhiều cặp đôi: Một người háo hức săn vé, chuẩn bị lightstick, trang phục để gặp thần tượng, người còn lại nhận nhiệm vụ đưa đón, ban đầu chỉ định đi cùng cho vui. Thế nhưng, khi concert chính thức bắt đầu, vai trò của cả hai đôi khi lại đảo ngược. Người được kỳ vọng sẽ ngồi chờ bên cạnh có thể bất ngờ hòa vào đám đông, hát theo những ca khúc quen thuộc, reo hò mỗi khi nghệ sĩ xuất hiện, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả người yêu.

﻿YouTuber Ngô Đức Duy cũng có màn "hộ tống" vợ đi đu concert rất hài hước. Nguồn: @duyy.real.channel.

Điều thú vị là không phải ai cũng bắt đầu bằng tình yêu dành cho thần tượng. Có người chưa từng nghe hết một album, chẳng thuộc tên các thành viên nhưng vẫn sẵn sàng dành thời gian săn vé, đưa đón, xếp hàng mua goods (quà lưu niệm cho fan) hay kiên nhẫn chờ người thương check-in. Một số người sau đó còn tự tìm hiểu thêm về nghệ sĩ, âm nhạc để có thể chia sẻ câu chuyện với đối phương.

﻿Nhiều anh chồng còn được netizen đùa vui là "được vợ dẫn đi concert" chứ chẳng phải làm nhiệm vụ "áp tải vợ" như dự kiến ban đầu. Nguồn: @sonicellyodayne.

Hai người có thể cùng chọn trang phục, chụp ảnh, lưu giữ vòng tay tham dự và kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau đêm nhạc. Người này được gặp thần tượng, người kia có thêm một trải nghiệm mới. Đôi khi, một người đến concert vì yêu âm nhạc, còn người kia lại dần yêu luôn bầu không khí mà đối phương say mê.

﻿Điều hạnh phúc trong tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cả hai cùng mặc đúng dress code, mang đủ loại merchandise giống nhau đi đu idol. Nguồn: @tamnguyen241997.

Không phải fan, nhưng vẫn hết mình vì người thương

Tất nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn thoải mái khi người yêu dành sự yêu thích đặc biệt cho một nghệ sĩ, nhất là khi những cách gọi thân mật như “chồng”, “vợ” dành cho thần tượng đôi lúc khiến nửa kia có chút chạnh lòng. Thế nhưng, thay vì để những khác biệt ấy trở thành khoảng cách, nhiều cặp đôi chọn cách trò chuyện, thấu hiểu và tìm ra tiếng nói chung.

Đáng yêu hơn cả là không ít chàng trai dù chẳng phải fan vẫn sẵn sàng đồng hành cùng vợ, bạn gái đến concert. Có người kiên nhẫn chờ đợi, đưa đón, cùng xếp hàng mua goods; có người còn chủ động tìm hiểu về thần tượng để dễ dàng hòa vào niềm vui của đối phương. Ban đầu chỉ định làm người hộ tống, họ lại bất ngờ trở thành những khán giả nhiệt tình, hát theo và reo hò chẳng kém gì fan chính hiệu. Bởi đôi khi, niềm vui không nhất thiết phải đến từ việc mình yêu thích nghệ sĩ nào, mà còn đến từ việc được chứng kiến người thương hạnh phúc và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

﻿Messi cũng là một trong những anh chồng nhận nhiệm vụ "hộ tống vợ" đi concert. Nguồn: @nhi.trn0012.

Khi concert trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu

Không chỉ chứng kiến những màn trình diễn đáng nhớ, concert đôi khi còn trở thành địa điểm đặc biệt để các cặp đôi đánh dấu cột mốc tình cảm. Tại concert BIGBANG diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 25/10/2026, anh Lê Văn Hoàng Hải đã bất ngờ cầu hôn bạn gái sau gần 5 năm gắn bó. Anh âm thầm chuẩn bị kế hoạch trong gần một năm và chọn ca khúc “If You” làm nhạc nền cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Không khí lãng mạn cũng xuất hiện tại concert Tinh Hà “Say Hi”. Trong tiết mục Thế Giới Của Anh, Secret, các màn cầu hôn vô cùng lãng mạn cũng diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Những khoảnh khắc này khiến đêm nhạc có thêm những câu chuyện đáng yêu bên cạnh sự cuồng nhiệt dành cho nghệ sĩ.

﻿Nguồn: @hairlong410.

﻿Nguồn: @vdung.98.

﻿Nguồn: @hanoivaemm.

Sau cùng, không phải cặp đôi nào cũng cần có chung một thần tượng hay biến mọi sở thích thành hoạt động chung. Có người cùng nhau hòa vào đám đông, có người chỉ đứng phía sau ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho đối phương. Bởi đôi khi, điều khiến một buổi concert trở nên đáng nhớ không chỉ là nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu, mà còn là người đã chọn cùng mình có mặt ở đó.