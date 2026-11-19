Hai đêm concert của Tinh Hà "Say Hi" tại Hà Nội đã khép lại, nhưng trên mạng xã hội sức nóng về sự kiện vẫn chưa hạ nhiệt. CODY Nam Võ là một trong những Anh Trai gây chú ý nhất. Chỉ tính riêng trên TikTok trong 2 ngày diễn ra sự kiện, các clip về thần thái, vũ đạo hay các góc quay "zoom cận" nhan sắc của nam ca sĩ đã ghi nhận hơn 348 nghìn lượt "thả tim".

Bên cạnh khả năng vũ đạo "thần sầu" đã thành thương hiệu, điểm nhấn nổi bật nhất của Anh Trai CODY Nam Võ tại chặng Hà Nội chính là mái tóc tẩy màu vàng sáng "vuốt chỉa". Kiểu tóc tôn lên đường nét gương mặt, giúp diện mạo của CODY Nam Võ "đẹp phát sáng", đặc biệt là qua màn hình LED ở concert.

Để có được màn "lột xác" bùng nổ này, CODY Nam Võ đã tranh thủ thời gian nhuộm tóc giữa lịch trình bận rộn. Tại buổi tổng duyệt, màn hóa thân thành nhân vật Son Gohan trong Dragon Ball của Anh Trai được xếp vào nhóm nghệ sĩ "chịu chơi" nhất.

So sánh hình ảnh "chào sân" tại các đêm concert, các Kho Báu - fan của CODY Nam Võ - cũng nhận ra nam idol không chỉ ngày càng điển trai mà trang phục sân khấu cũng có xu hướng khai thác hình thể mạnh dạn hơn với chất liệu ren, xuyên thấu.

Trước đó ít ngày, Cody Nam Võ lần đầu tiên được gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Theo số liệu từ nền tảng đo lường Kompa, CODY Nam Võ hút hơn 3,1 triệu lượt tương tác, đạt chỉ số cảm xúc tích cực 87% và góp mặt trong Top 4 Influencers có lượng tương tác cao nhất tháng 10/2026. Dữ liệu được cho là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút, sự bứt phá danh tiếng của nam nghệ sỹ sau gần 1 thập kỷ hoạt động.

Sắp tới, CODY Nam Võ sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong fan meeting thứ hai mang tên NO FILTER, dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12 và TP.HCM ngày 13/12/2026. Sự kiện tiếp nối thành công từ buổi họp fan đầu tiên - Tiệc Kho Báu từng cháy vé chỉ sau 2 phút mở bán với lượt truy cập khủng hơn 52 nghìn lượt truy cập.