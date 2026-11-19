Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh vừa chia sẻ khung ảnh ghép đối chiếu diện mạo của bản thân giữa cột mốc tháng 11/2022 và thời điểm hiện tại kèm dòng trạng thái ngắn gọn "4 năm sau". Ở tuổi gần 70, nam nghệ sĩ gạo cội gây chú ý với nụ cười tươi tắn, thần sắc hồng hào cùng phong cách ăn mặc năng động, trẻ trung hơn hẳn so với độ tuổi thật.

NSND Việt Anh khoe diện mạo trẻ trung, rạng rỡ sau 4 năm trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Sự thay đổi tích cực về ngoại hình lẫn tinh thần của NSND Việt Anh gắn liền với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Chân Chân – người vợ 9X kém ông 36 tuổi. Sau 17 năm sống độc thân hậu đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ tìm thấy bến đỗ bình yên và chính thức đăng ký kết hôn cùng bạn đời vào cuối năm 2025, bất chấp nhiều ý kiến xôn xao xoay quanh khoảng cách tuổi tác. Không chỉ mua được căn hộ riêng sau nhiều năm ở nhà thuê, cặp đôi còn đồng hành chặt chẽ trong cả công việc lẫn đời sống khi Chân Chân đảm nhận vai trò quản lý, hỗ trợ ông xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội và cùng kinh doanh ẩm thực trực tuyến.

NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân 9X

Sinh năm 1958, NSND Việt Anh là gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch và màn ảnh phía Nam với loạt tác phẩm ghi dấu ấn như Lôi Vũ, Dạ Cổ Hoài Lang, Mùi Ngò Gai hay các dự án điện ảnh Nhà Bà Nữ, Mai. Ở tuổi xế chiều, bên cạnh niềm đam mê diễn xuất và giảng dạy, ông dành nhiều thời gian tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng bên người bạn đời trẻ tuổi. Mối quan hệ của cả hai cũng nhận được sự ủng hộ ấm áp từ con gái riêng của nam nghệ sĩ đang sinh sống tại Úc mỗi dịp về Việt Nam thăm gia đình.

Hình ảnh diện mạo phong độ, hạnh phúc của NSND Việt Anh.

Dưới bài đăng so sánh ảnh sau 4 năm, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài phong độ, tươi tắn của NSND Việt Anh. Phần đông khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm bình yên của nam nghệ sĩ bên người vợ kém 36 tuổi, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến ông trên chặng đường sắp tới.