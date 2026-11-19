Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cưới cũ bên chồng cùng dòng trạng thái dài về hành trình hôn nhân. Không lựa chọn chỉ kể những điều đẹp đẽ, cô thẳng thắn nhìn lại những cung bậc cảm xúc đã trải qua, từ hạnh phúc, vui vẻ đến khổ sở và nước mắt.

Mở đầu chia sẻ, vợ NSND Công Lý đặt câu hỏi: “MỘT CHƯƠNG HẠNH PHÚC HAY MỘT CHƯƠNG ĐẮNG CAY?”. Cô viết: “Nếu lấy chồng là bước sang một chương mới của cuộc đời, có người ví đó là canh bạc cuộc đời, có người xem đó là chương hạnh phúc, cũng có người lại cho rằng đó là chương đầy khổ sở. Còn với em, cuộc hôn nhân này là tất cả những cung bậc cảm xúc. Khổ sở, nước mắt, hạnh phúc, vui vẻ… em đều đã trải qua”.

Vợ NSND Công Lý đăng tải hình ảnh cưới cũ bên chồng.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù thừa nhận những khó khăn, Ngọc Hà vẫn dành nhiều lời trân trọng cho chồng. Cô cho biết nếu được quay lại quá khứ, điều duy nhất bản thân mong muốn là NSND Công Lý biết quan tâm và trân trọng sức khỏe hơn. Theo cô, nam nghệ sĩ là người tử tế, được đồng nghiệp quý mến và khán giả yêu thương nhờ tài năng cùng những đóng góp cho nghệ thuật.

Vợ NSND Công Lý cũng nhắc đến quãng thời gian chồng gặp biến cố sức khỏe, khiến cuộc sống của cả hai phải chuyển sang một chặng đường khác. Cô viết: “Em chưa bao giờ nghĩ việc lấy anh Lý là một sai lầm. Bởi em luôn tin vào duyên số, vào định mệnh”. Ngọc Hà cho rằng cả hai đều không may mắn trước những biến cố xảy đến, nhưng cô vẫn lựa chọn nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực.

Đáng chú ý, bà xã NSND Công Lý không né tránh áp lực khi phải gồng gánh gia đình. Cô thừa nhận: “Việc gồng gánh gia đình cũng có những lúc khiến em mệt mỏi”. Có thời điểm, Ngọc Hà muốn hét thật to để giải tỏa những cảm xúc chất chứa, thậm chí tức giận trước những người công kích gia đình. Tuy nhiên, cô chọn cách kiềm chế vì không muốn bản thân trở thành hình ảnh tiêu cực trong mắt mọi người.

Ngọc Hà đồng hành cùng chồng trong thời gian điều trị bệnh.

Sau tất cả, vợ NSND Công Lý cho biết bản thân vẫn có thể làm chủ cảm xúc, công việc và tự kiếm tiền để chăm lo cho gia đình. Cô chia sẻ: “Dù có mệt mỏi, áp lực đến đâu, em cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ ‘buông bỏ’”. Mong muốn lớn nhất của Ngọc Hà hiện tại là chồng có sức khỏe, gia đình bình an và những ngày tháng phía trước có thêm nhiều niềm vui.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Chỉ vài tháng sau đám cưới, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021, phải trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi. Trong giai đoạn này, Ngọc Hà luôn đồng hành, chăm sóc và động viên chồng. Sau nhiều nỗ lực, sức khỏe của NSND Công Lý có những chuyển biến tích cực, anh dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Sinh năm 1973, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều bộ phim như Gió làng Kình, Bão qua làng, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Dưới bóng cây hạnh phúc và Trạm cứu hộ trái tim.

Với lối diễn xuất tự nhiên, khả năng biến hóa ở cả vai hài lẫn chính kịch, NSND Công Lý từng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Sau biến cố sức khỏe, sự trở lại của anh dù với những vai diễn có thời lượng khiêm tốn vẫn nhận được sự quan tâm. Chia sẻ mới đây của Ngọc Hà một lần nữa cho thấy hành trình đồng hành của hai vợ chồng vẫn đang tiếp diễn, với mong muốn lớn nhất là giữ gìn sức khỏe và sự bình yên cho gia đình.