Bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang tạo ra những chuyển biến đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất của Đổng Tư Thành. Tác phẩm lên sóng từ ngày 6/11, kết hợp nam diễn viên với Dương Siêu Việt trong câu chuyện tình cảm thanh xuân. Sau hơn 10 ngày phát sóng, lượng người theo dõi của Đổng Tư Thành trên các nền tảng tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng lúc này, nam diễn viên cũng đối diện tranh luận khi một bộ phận người hâm mộ lâu năm tuyên bố thoát fan vì không chấp nhận những cảnh thân mật và hoạt động quảng bá cùng bạn diễn nữ.

Theo số liệu bên thứ ba được truyền thông Trung Quốc dẫn lại ngày 18/11, tài khoản video ngắn của Đổng Tư Thành tăng từ khoảng 1,746 triệu người theo dõi vào ngày 5/11 lên khoảng 2,67 triệu, tương đương tăng hơn 900.000 người sau khi phim phát sóng. Tài khoản công khai của nam diễn viên cũng được ghi nhận tăng hơn 280.000 lượt theo dõi trong vòng một tuần. Những con số này cho thấy bộ phim đã giúp Đổng Tư Thành tiếp cận thêm một lượng khán giả mới, dù chưa thể xem đây là thước đo duy nhất cho thành công của tác phẩm hay mức độ nổi tiếng của diễn viên.

Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt.

Trái ngược với đà tăng người theo dõi, một số người hâm mộ vốn yêu thích Đổng Tư Thành từ thời hoạt động với tư cách thần tượng lại bày tỏ sự không hài lòng. Trên mạng xã hội, họ cho biết khó chấp nhận việc nam diễn viên liên tục có cảnh hôn, tương tác tình cảm với Dương Siêu Việt trong phim cũng như những nội dung quảng bá mang màu sắc thân mật. Một số tài khoản công khai tuyên bố ngừng ủng hộ anh, khiến cụm từ liên quan đến việc fan Đổng Tư Thành rời fandom được bàn luận rộng rãi.

Đổng Tư Thành đảm nhận vai nam chính trong phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, đóng cặp cùng Dương Siêu Việt.

Theo Nam Đô Giải Trí, tranh luận nhanh chóng chia thành hai luồng quan điểm. Một bên cho rằng người hâm mộ từng gắn bó với hình tượng thần tượng có quyền đặt ra giới hạn riêng và lựa chọn rời đi nếu không còn phù hợp. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng Đổng Tư Thành hiện hoạt động với vai trò diễn viên, việc thực hiện cảnh tình cảm theo kịch bản và phối hợp quảng bá cùng bạn diễn là một phần công việc bình thường.

Đáng chú ý, chưa có số liệu đáng tin cậy cho thấy quy mô fan rời fandom lớn đến mức nào. Đổng Tư Thành cũng chưa đưa ra phản hồi công khai về tranh luận này. Vì vậy, không nên đánh đồng phản ứng của một bộ phận người hâm mộ với toàn bộ cộng đồng ủng hộ nam diễn viên.

Những cảnh tình cảm và hoạt động quảng bá chung với Dương Siêu Việt khiến một bộ phận fan Đổng Tư Thành tuyên bố rời fandom.

Từ câu chuyện của Đổng Tư Thành, vấn đề chuyển đổi hình tượng từ thần tượng sang diễn viên một lần nữa được đặt ra. Khi bước vào những vai diễn có tuyến tình cảm rõ nét, nghệ sĩ có thể mở rộng tệp khán giả, nhưng cũng phải đối diện với sự thay đổi trong kỳ vọng của nhóm người hâm mộ cũ. Với Đổng Tư Thành, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang đem lại lượng người theo dõi mới, song phản ứng trái chiều cho thấy hành trình chuyển hướng sự nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi.