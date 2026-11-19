Người đàn ông Mỹ gây sốt khi hát ở Ngày hội Đại đoàn kết Góp giọng theo lời mời của hàng xóm ở Đà Nẵng, Gordy Thomas bất ngờ khi video hát ca khúc của Elvis Presley thu hút gần 400.000 lượt xem.

Đứng trước đông đảo người dân tại tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Thomas Gordon Eugene, thường gọi là Gordy Thomas, thể hiện ca khúc It’s Now or Never (tạm dịch: Bây giờ hoặc không bao giờ) trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Tiết mục diễn ra trong chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu dân cư. Một số hàng xóm từng nghe người đàn ông quốc tịch Mỹ hát trong những buổi karaoke và các hoạt động trước đó nên ngỏ lời mời ông góp vui.

Thomas chọn ca khúc gắn với giọng hát Elvis Presley, có giai điệu bắt nguồn từ bài hát Italy O Sole Mio. Theo ông, sự quen thuộc của giai điệu giúp người nghe có thể thưởng thức dù không hiểu lời tiếng Anh.

“Tôi chỉ muốn góp chút năng lượng tích cực để buổi lễ diễn ra thành công và vui vẻ”, ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Thomas, video biểu diễn đăng trên trang Facebook phục vụ công việc âm nhạc của ông nhận hơn 6.800 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 400.000 lượt xem và vẫn liên tục tăng. Những bình luận đón nhận, cổ vũ khiến ông bất ngờ khi tiết mục ban đầu chỉ nhằm góp vui cùng khu phố.

Ông Gordy Thomas nhận giấy tuyên dương “Tấm lòng vàng” tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Tháng 8/2018, Thomas đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực âm nhạc và một cuộc sống bình yên có cát biển, làn nước mặn.

Trong 2 năm đầu, ông sống ở nhiều địa phương, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Tam Kỳ, biển Tam Thanh, Quy Nhơn, TP.HCM và Vũng Tàu. Mùa hè năm 2020, ông quay lại Đà Nẵng, trải qua thời gian phong tỏa vì dịch Covid-19 tại thành phố.

Đến mùa thu cùng năm, Thomas chuyển về Vũng Tàu và gặp người phụ nữ quê Quảng Ngãi sau này trở thành vợ mình. Tháng 6/2021, ông phải trở lại Bắc Mỹ vì không được cấp visa mới tại Việt Nam. Hai người giữ liên lạc qua mạng xã hội rồi đính hôn.

Ngày 4/7/2022, Thomas trở lại Việt Nam. Một tháng sau, hai người tổ chức đám cưới tại Quảng Ngãi, bắt đầu cuộc sống gia đình ở Cẩm Thanh, Hội An.

Tháng 10/2023, họ chuyển ra Thanh Khê, Đà Nẵng khi hai con gái sinh đôi của vợ bắt đầu học tại một trường đại học địa phương. Thomas trìu mến gọi các con là “bonus daughters”, những cô con gái mà cuộc hôn nhân mang đến cho ông.

Ông Gordy Thomas chụp cùng các em bé khi biểu diễn tại bãi biển Quy Hòa.

Ngày chuyển vào căn nhà thuê, gia đình gặp tổ trưởng tổ dân phố và được hỗ trợ làm quen với khu vực, hoàn tất thủ tục đăng ký cư trú. Qua người này, Thomas biết thêm những hoạt động dành cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn để đóng góp trong khả năng.

Việc tham gia sinh hoạt tại khu dân cư cũng đưa ông đến với Ngày hội Đại đoàn kết thường niên, rồi nhận lời biểu diễn trong chương trình năm nay.

Sau thời gian sống và đi qua nhiều địa phương, Thomas cho biết điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ông là con người Việt Nam.

Ông thích khám phá cả những địa danh nổi tiếng lẫn các điểm ít người biết. Tuy nhiên, qua những chuyến đi, ông nhận ra mình khó hiểu đầy đủ một nơi nếu thiếu người bạn hoặc hướng dẫn viên Việt Nam đồng hành, giải thích về văn hóa và đời sống địa phương.

Theo Thomas, việc dựa nhiều vào video của những du khách nước ngoài khác trên YouTube có thể khiến người xem bỏ lỡ những câu chuyện cần người am hiểu địa phương giải thích. Những cuộc gặp trên đường đã giúp ông có bạn bè ở Hà Nội, Phú Quốc và nhiều tỉnh, thành khác.

Cuộc sống của ông hiện xoay quanh vợ, hai con gái và bố mẹ vợ tại Quảng Ngãi. Bên cạnh chăm lo cho gia đình, ông muốn tiếp tục đóng góp cho những hoạt động tại nơi mình sinh sống.

Với Thomas, những lần đi dạo cùng vợ, được trẻ nhỏ gọi chào và hàng xóm vẫy tay là phần ý nghĩa nhất trong cuộc sống thường ngày tại Đà Nẵng.

Lam Anh