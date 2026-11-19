Bên cạnh những bản hit khi song hành cùng các thành viên DaLAB cũng như trong "cái tôi" JGKiD, Thơm (DaLAB) còn được biết đến với cách nói chuyện duyên dáng và những màn đối đáp "đanh đá". Trong tập mới nhất của "Xin Việc", "Quách Văn Thơm" tiếp tục phát huy phong độ "xính lao" của mình khiến An Trương nhiều phen bối rối.

Những hình ảnh được An Trương đăng tải trước đó khiến cộng đồng mạng tò mò về nội dung tập "Xin Việc" lần này. Ảnh: @antruonggg

Đề cập đến những công việc mình từng làm, Thơm (DaLAB) chia sẻ anh chưa từng thử sức với công việc văn phòng. Anh từng làm lễ tân cho một khách sạn ba sao trong khoảng 2 năm, trước khi trở thành một phóng viên, rồi sau đó quyết định tiếp tục theo đuổi việc học tại khoa Pháp. Nam nghệ sĩ thừa nhận, lựa chọn theo học ngành thứ hai là sự không chín chắn, xuất phát từ nhiều lý do như điểm đầu vào của ngành không quá cao, trường đẹp hay thích cảm giác học xa nhà. "Đến khi học mình mới nhận ra là "Ồ, chết rồi, mình chọn sai rồi", anh bộc bạch. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn kiên trì và đã hoàn thành được chương trình học.

Thơm (DaLAB) bộc lộ "nhân cách" phóng viên Võ Việt Phương khi phân tích những chi tiết, đồ dùng có trong văn phòng của "sếp" An Trương.

Khi nhắc đến nhận định "hoạt động trong nghề được 20 năm, nhưng đến bây giờ mới nổi lên vì nhan sắc", nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ nếu người khác biết đến mình vì vẻ ngoài thì anh sẽ cảm ơn, nhưng để chinh phục người ta ở lại thì còn cần cả nhan sắc, tài năng hoặc tính cách. "Nhiều khi người ta thích mình chỉ vì một yếu tố nho nhỏ, nhưng khi mình ở lại với họ mình sẽ cần nhiều thứ hơn", Thơm (DaLAB) nhìn nhận.

Thơm (DaLAB) chia sẻ về những nhận định xung quanh mình.

Chia sẻ về hành trình đã qua cùng chương trình ATVNCG 2026, nam nghệ sĩ tiết lộ đã phải thích nghi vì chương trình không đúng với thói quen, lịch trình hằng ngày của mình. "Trước đây, mối quan hệ xã hội của anh rất bó hẹp vì anh cảm thấy ổn với việc đấy. Nhưng sau khi bước vào chương trình thì anh cũng sẽ phải mở lòng, nhưng vì anh biết nó khó nên anh làm nó từ từ", anh trải lòng về quá trình làm quen khi tham gia chương trình.

ATVNCG 2026 là dấu mốc đưa hình ảnh Thơm (DaLAB) đến gần hơn với khán giả. Ảnh: FBNV

Cũng trong tập này, người xem cũng được biết thêm về những tài năng và sở thích của "Quách Văn Thơm". Anh chia sẻ, anh dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao và vẽ. Bên cạnh đó, nhiều thói quen "độc lạ" cũng được tiết lộ bao gồm thích ngồi không, xem những video AI về chó mèo, hay mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà mỗi khi thức dậy.

Thơm (DaLAB) gây bất ngờ khi bộc lộ mình hay xem những clip về chó, mèo được thực hiện bởi AI.

Dân tình nhanh chóng "đào" hai phiên bản meme mà Thơm đã mô tả, chờ "chính chủ" đến xác nhận. Nguồn: @de._.n

Nguồn: @only.pnguon_sayhii

Một điều khác làm tập phát sóng nhanh chóng gây sự chú ý chính là cách Thơm (DaLAB) phản ứng trước những câu hỏi đầy "khó nhằn" của host An Trương. Khán giả cảm thán có thể tìm được một "rổ" mẹo ứng xử trước những câu trả lời "đánh đố" nhưng không kém phần khéo léo từ anh. Bên cạnh đó, phản ứng bất lực của chính An Trương khi gặp một ứng viên "bướng" như Thơm (DaLAB) cũng khiến nhiều người xem thích thú.

Màn đối đáp xuất hiện nhiều khoảng lặng vì sự "á khẩu" của An Trương trước những câu trả lời của Thơm (DaLAB).

Màn chất vấn ngược của Thơm (DaLAB) với "sếp" khiến nhiều người "rén" thay vì quá sắc sảo.

"Chặt chém" host không thương tiếc có thể là mục đích chính của Thơm (DaLAB) khi đến với "Xin Việc".