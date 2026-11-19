Mới đây, nghệ sĩ Cát Tường đăng tải hình ảnh bên con gái cùng dòng trạng thái: “Đưa con gái về quê xin ông ngoại chia của”. Câu nói dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trong video ghi lại chuyến về thăm gia đình tại Vĩnh Long, nữ nghệ sĩ liên tục nhắc đến chuyện phân chia tiền thưởng với bố sau khi giải quyết xong giấy tờ đất đai.

Vừa trở về nhà, Cát Tường đã gặp bố trong lúc ông đang xem YouTube. Tuy nhiên, chuyến đi lần này không đơn thuần là thăm hỏi người thân. Nữ nghệ sĩ cho biết gia đình còn phải đến cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục liên quan đến đất đai và khoản tiền được hưởng theo chính sách dành cho gia đình có công với cách mạng.

Cát Tường đưa con gái về quê.

Theo chia sẻ trong video, trước đó gia đình đã chi gần 2 tỷ đồng để chuyển mục đích sử dụng 200 m² đất lên đất thổ cư. Sau khi tìm hiểu, Cát Tường mới biết gia đình có thể được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất nhờ hoàn cảnh liên quan đến liệt sĩ. Nữ nghệ sĩ cùng người thân đã mất nhiều tháng bổ sung giấy tờ, liên hệ cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ.

Trong video, Cát Tường cho biết hồ sơ đã được tiếp nhận và gia đình dự kiến được hoàn lại khoản tiền lớn, được nhắc đến ở mức gần 2 tỷ đồng. Sau khi áp dụng chính sách, số tiền sử dụng đất thực tế được gia đình tính toán còn khoảng 600 triệu đồng. Đây là thông tin được nữ nghệ sĩ chia sẻ trong video; kết quả và số tiền hoàn trả chính thức vẫn cần căn cứ vào hồ sơ, thông báo của cơ quan chức năng.

Điều khiến khán giả bật cười là ngay khi nhắc đến khoản tiền sắp nhận, Cát Tường lập tức chuyển sang màn “đòi chia của”. Cô đề nghị bố thưởng cho mỗi hộ gia đình 50 triệu đồng để mọi người có dịp đi du lịch. Riêng bản thân nữ nghệ sĩ, vì là người trực tiếp tìm hiểu chính sách, chạy giấy tờ suốt nhiều tháng, cô hài hước đề nghị nhận 100 triệu đồng.

Cát Tường và bố đi làm thủ tục giấy tờ.

Cuộc trò chuyện giữa Cát Tường và bố diễn ra rôm rả với nhiều màn đối đáp vui vẻ. Câu chuyện chia tiền, tách hộ và dự định tổ chức chuyến đi chung khiến không khí gia đình thêm náo nhiệt. Qua cách trò chuyện tự nhiên, khán giả cũng thấy được sự gần gũi giữa nữ nghệ sĩ và người thân.

Sau khi giải quyết công việc, Cát Tường cùng gia đình tiếp tục đi tham quan khu du lịch sinh thái, thưởng thức các món ăn miền Tây và trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi. Chuyến đi vì thế không chỉ có chuyện giấy tờ, tiền bạc mà còn là dịp để các thành viên quây quần bên nhau.

Cát Tường.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Cát Tường còn được khán giả biết đến với hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Cô xuất thân là diễn viên, từng tham gia sân khấu kịch và nhiều dự án phim truyền hình, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ ở vai trò MC. Với lối dẫn dắt tự nhiên, khả năng trò chuyện gần gũi, Cát Tường trở thành gương mặt quen thuộc qua các chương trình mai mối và giải trí.

Dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, Cát Tường vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường cùng gia đình trên mạng xã hội. Lần về quê này tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ màn “ép bố chia tài sản” hài hước, nhưng cũng cho thấy sự quan tâm của nữ nghệ sĩ đối với người thân và những công việc chung của gia đình.